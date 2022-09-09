ВИДЕО-ВСТРЕЧА ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

Сухум. 9 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в режиме видео-связи состоялась встреча президента Республики Абхазия Аслана Бжания с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

Кабардино-Балкарию представили руководитель Администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, первый заместитель председателя правительства КБР Муаед Кунижев, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр по делам национальностей и общественным проектам КБР Анзор Курашинов.



Стороны обменялись теплыми приветствиями.

Аслан Бжания поздравил жителей республики с юбилеем и пожелал дальнейшего процветания.

«Я очень рад быть здесь сегодня вместе с Вами, с вашим прекрасным, тёплым, пассионарным народом Кабардино-Балкарии. Я абсолютно уверен в том, что наши связи будут и дальше развиваться», – сказал президент.

Аслан Бжания также отметил, что с удовольствием наблюдает за тем, как республика идёт по пути созидания.



Казбек Коков поблагодарил президента Абхазии.

«Искренне благодарю Вас за то, что сочли важным приехать к нам, проявив этим братские чувства и уважение к народу Кабардино-Балкарии», – сказал глава КБР, с сожалением отметив, что накануне заболел ковидом, и лично не смог встретить Аслана Бжания.

«Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей по целому ряду направлений», – подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

Визит Бжания приурочен к празднованию 100-летия государственности Кабардино-Балкарской Республики.

Об этом сообщается на сайте главы государства.