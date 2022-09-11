ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КБР

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены делегации на Площади Абхазии в Нальчике возложили цветы к памятнику добровольцам из Кабардино-Балкарии, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии1992-1993 гг. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику первого президента КБР В.М. Кокова.

Глава государства посетил Кабардино-Балкарский аграрный университет и Национальный культурный центр «Абхазия».



Руководитель НКЦ Инга Кацба-Гучапшева рассказала о деятельности центра, о реализуемых проектах, направленных на межгосударственное сотрудничество в сфере культуры.



Затем Аслан Бжания встретился с представителями общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору Кабардино-Балкарии и представителями организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.» Глава государства от себя лично и от народа Абхазии поздравил собравшихся с 100-летним юбилеем КБР.



«За эти годы был пройден очень важный и серьезный путь. Во все времена Кабардино-Балкария была известна своей богатой уникальной культурой, достижениями и трудолюбием многонационального народа. Жители Республики, бережно храня свои традиции, уверенно идут вперёд.

Республика сегодня представляет собой динамично развивающийся регион Российской Федерации, добивается высоких результатов», – сказал Аслан Бжания.



Президент подчеркнул, что народы Абхазии и Кабарды связывают узы теплой дружбы, братства и взаимопомощи.

«Народ Республики Абхазия всегда будет благодарен воинам-добровольцам, пришедшим на помощь в трудный час, и чтит память тех, кого нет с нами. Это никогда никем не будет забыто, это свято чтут абхазские семьи, на этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей сказать огромное спасибо!» – сказал Аслан Бжания.



Президент ответил на вопросы участников встречи.

В свою очередь ветераны-добровольцы выразили благодарность Аслану Бжания за особый приём и внимание, оказанное руководством республики в дни празднования Дня добровольца в августе текущего года.



«Спасибо вам за все. Вы нам дороги и мы всегда готовы принять вас у себя в Абхазии», – говорили добровольцы.



Глава государства вручил ряд государственных наград. За вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, Глава государства наградил Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» орденом «Ахьдз-Апша» III степени. За общественную деятельность по сближению абхазского и адыгского народов орденом «Ахьдз-Апша» III степени награжден Владимир Пшеноков.



На этом визит президента Абхазии в Кабардино-Балкарскую Республику завершился.

Об этом сообщает сайт главы государства.