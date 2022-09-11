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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КБР

Новости Воскресенье, 11 сентября 2022 15:49
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КБР

Сухум. 11 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены делегации на Площади Абхазии в Нальчике возложили цветы  к памятнику добровольцам из Кабардино-Балкарии, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии1992-1993 гг. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику первого президента КБР В.М. Кокова.

Глава государства посетил  Кабардино-Балкарский аграрный университет и Национальный культурный  центр «Абхазия».

Руководитель НКЦ  Инга Кацба-Гучапшева рассказала о деятельности центра, о реализуемых проектах, направленных на межгосударственное сотрудничество в сфере культуры. 

Затем Аслан Бжания встретился с представителями общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору  Кабардино-Балкарии и представителями организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.» Глава государства от себя лично и от народа Абхазии поздравил  собравшихся с 100-летним юбилеем КБР.

«За эти годы был пройден очень важный и серьезный путь. Во все времена Кабардино-Балкария была известна своей богатой уникальной культурой, достижениями и трудолюбием многонационального народа. Жители Республики, бережно храня свои традиции, уверенно идут вперёд.
Республика сегодня представляет собой динамично развивающийся регион Российской Федерации, добивается высоких результатов», – сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул, что  народы Абхазии и Кабарды связывают узы теплой дружбы, братства и взаимопомощи.

«Народ Республики Абхазия всегда будет благодарен воинам-добровольцам, пришедшим на помощь в трудный час, и чтит память тех, кого нет с нами. Это никогда никем не будет забыто, это свято чтут абхазские семьи, на этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей сказать огромное спасибо!» – сказал Аслан Бжания.

Президент ответил на вопросы участников встречи.

В свою очередь ветераны-добровольцы выразили благодарность Аслану Бжания за особый приём и внимание, оказанное руководством республики в дни празднования Дня добровольца в августе текущего года.

«Спасибо вам за все. Вы нам дороги и мы всегда готовы принять вас у себя в Абхазии», – говорили добровольцы. 

Глава государства вручил ряд государственных наград. За вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, Глава государства наградил Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» орденом «Ахьдз-Апша» III степени. За общественную деятельность по сближению абхазского и адыгского народов орденом «Ахьдз-Апша» III степени награжден Владимир Пшеноков.

На этом визит президента Абхазии в Кабардино-Балкарскую Республику завершился.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 11 сентября 2022 16:00

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