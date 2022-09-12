АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ В АБХАЗИИ СВЯТИЛИЩЕ КОЛХИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Предметы, обнаруженные в культурном слое, – античные бусины и нашивки, фигурки греческих и египетских божеств, греческая керамика и обтесанный камень-«идол», вкопанный в пол святилища, – все они говорят о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды.

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Святилище колхидской культуры VI–IV веков до н. э. обнаружили при раскопках возле города Очамчира в Абхазии сотрудники Института археологии (ИА) РАН в ходе совместной российско-абхазской Очамчырской археологической экспедиции, 12 сентября сообщает пресс-служба ИА РАН.

Обнаруженные артефакты позволяют точнее реконструировать религиозные представления местного племени колхов и их связи с Древней Грецией и с кобанской культурой (ок. 1100–400 до н. э., культура позднего бронзового и железного веков северного и центрального Кавказа).

Первой находкой на территории Абхазии стал обнаруженный в ходе раскопок крайне редкий для региона камень-«идол». До этого еще один подобный артефакт был найден на территории Северной Осетии в святилище кобанского поселения Сауар.

Руководитель экспедиции Александр Скаков рассказал: «Мы уже четвертый год проводим раскопки на окраине Очамчиры, на городище древнего Гиеноса. В V – начале VI века на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту».

Город Гиенос упоминается в «Перипле обитаемого моря» античного мореплавателя Псевдо-Скилака, который, при перечислении племен, живших на берегах черноморского побережья Кавказа, упоминает колхов и город Гиенос:

«А за этими колхи и полис Диоскурида, и греческий полис Гиэнос, и река Гиэнос, и река Херобий, река Хоре, река Арий, река Фасис и греческий полис Фасис, и дорога вверх по реке 180 стадиев в большой варварский город, откуда была Медея…».

Города Диоскуриада и Питиунт до сих пор не обнаружены, поэтому Гиенос пока является единственным точно локализованным полисом на территории Абхазии. К сожалению, при постройке морского порта в 1935–1936 годах была снесена значительная часть этого древнего города.

Гиенос, согласно проведенным археологическим исследованиям, был построен не позднее начала или первой половины VI века до н. э. Экспедиции 1980-х годов обнаружили остатки ранневизантийского храма и погребение с конскими черепами и частями узды с узорами в зверином стиле, а также множество артефактов, среди которых свинцовый саркофаг – единственный в Северном и Восточном Причерноморье.

Экспедиция 2022 года исследовала слои, находящиеся под византийскими напластованиями. Святилище колхидской культуры было обнаружено у юго-западного угла основной части храма. На его полу был вкопан каменный «идол», а сам вымощенный галькой пол был усеян обломками античной керамики, в основном аттического и ионийского происхождения. Керамика позволила установить датировку памятника: VI–IV века до н. э., на которые пришелся расцвет Гиеноса.

Большая часть находок – это предметы, изготовленные греческими мастерами. Более 30 предметов из центральной части вымостки – нашивки, серьги, бусины, пронизи, кулон, изготовлены из золота.

«Нашивками, скорее всего, была расшита одежда или покрывало, украшавшее святилище: на всех бляшках есть отверстия для ниток, которыми они прикреплялись к ткани. Подобные бляшки археологи находят в курганных погребениях скифов. Значительная часть золотых изделий изготовлена, безусловно, греческими мастерами, но некоторые, вероятно, могли быть созданы колхидскими ювелирами», – сообщил Александр Скаков.

Были также обнаружены фигурки, изображающие различные божества: античная бронзовая и две из непрозрачного зеленоватого стекла, изображающие древнеегипетского бога Птах-Патека.

Археолог пояснил: «Стеклянную массу, из которой сделаны фигурки, еще называют «египетской пастой» или «египетским фаянсом», потому что ее производили в египетских мастерских и часто именно из нее отливали скарабеев. Но работали с этой массой не только египтяне. Мастера из греческой колонии Навкратис также изготавливали из этой пасты подражания египетским вещам».

Также археологи раскрыли в нескольких десятках метров от святилища культурные слои, где обнаружили следы деревянных жилых построек, предположительно, как доантичного (VIII–VII века до н. э.), так и античного (VI–V века до н. э.) периодов.

«Раскопки 2022 года, – отметил Александр Скаков, – позволили понять, как изменялась застройка на этом участке: вероятно, в V в. до н. э. обычная жизнь на этом месте прекратилась. Рядом с остатками домов был насыпан курган из глины, на вершине которого соорудили святилище. Показательно, что через столетие рядом с этим культовым местом, у подножия кургана, было сооружено святилище с захоронениями конских голов и бронзовой узды по меотскому обряду, а спустя тысячу лет здесь же был построен христианский храм. Это крайне любопытная «преемственность», понять логику которой можно будет лишь в ходе дальнейших исследований».