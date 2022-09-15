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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СТАРОГО ПОСЕЛКА

Новости Четверг, 15 сентября 2022 16:10
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БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СТАРОГО ПОСЕЛКА

Сухум. 15 сентября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился с жителями микрорайонов столицы – Старого поселка и кинопроката. На встрече также присутствовали заместители Автандил Суруманидзе, Леон Кварчия, председатель Сухумского городского собрания Ираклий Харчилава, депутат Парламента Нарсоу Салакая, замдиректора Департамента ЖКХ Руслан Авидзба.

Не дожидаясь вопроса, который все же прозвучал и позже в ходе встречи, глава Администрации сразу отметил, что осведомлен о ситуации с аварийным домом на Старом поселке. Беслан Эшба сообщил, что в республиканский бюджет на 2023 год будет заложена необходимая сумма для решения вопроса восстановления дома или расселения жильцов с покупкой каждому равноценной квартиры.

По его словам, заключение комиссии по состоянию дома таково, что его реконструкция обойдется даже в большую сумму, нежели купить людям новое жилье. В аварийном доме 108 квартир, порядка 400 человек живет в нем. Жительница дома по улице Эшба, 195 пожаловалась на то, что в подвале вода, из-за ветра водостоки упали, во дворе дорога плохая, а соседний дом подключен к одной линии с ними, из-за чего часто перегорает электрический кабель.

Администрацией Сухума закуплено оборудование для откачки воды из подвалов, скоро начнут ее применять в столице. Как оказалось, купить дорогостоящую технику – это еще полдела. В данное время обучают и формируют бригаду, которая смогла бы им управлять и пользоваться.

Глава столичной администрации Беслан Эшба отметил, что жители смело могут обращаться в местные управы: реагировать на нужды жителей – их прямая обязанность. А с недавних пор, когда поменялись условия их работы, по проведенной реформе внесенная ежемесячная квартплата остается в микрорайонах. Из этих же средств руководители управ будут решать возникающие проблемы. Поэтому важно каждому своевременно оплачивать коммунальные услуги.

По мнению главы столицы, в каждом доме можно было бы найти самого ответственного, который напоминал бы соседям оплачивать квартплату. Пенсионерка Зинаида Эрынба вызвалась быть таким человеком, и попросила предоставить ей еще и список злостных неплательщиков.

Поднимался на встрече и вопрос детских площадок в микрорайоне. Администрация столицы закупает новые, а там, где возможно, отремонтирует уже установленные.

Актуальны для жителей микрорайона и вопросы реставрации бывшей школы у поворота на Старый поселок, строительства нового детского сада, состояние подземного перехода.

В Сухуме 11 подземных переходов и ни один из них не находится в ведении столичной администрации. Парадоксально, но такова действительность, сказал замглавы города Автандил Сурманидзе. По его словам, через Сухум проходят дороги республиканского значения, которые вместе с подземными переходами принадлежат «Абхазавтодору». Но переходами пользуются жители и гости Сухума, поэтому столичной администрации приходится ими заниматься, хотя и не несут за них ответственность.

Сурманидзе также рассказал, что по городу проводится ремонт остановок общественного транспорта.

Глава Сухума сообщил, что 23 сентября будет проводиться общегородской субботник. Он призвал всех неравнодушных – горожан и работников ведомства и министерств, принять в нем участие и привести в порядок прилегающую территорию и дворы, чтобы столица встретила День победы в чистоте. Сотрудники Администрации Сухума берут шефство по уборке сухумской горы.

Об этом сообщает сайт столицы.    

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 сентября 2022 16:14

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