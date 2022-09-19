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Абхазия Информ

ДЕНИС ДЖОПУА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ПЕРВОГО ТУРНИРА СЕРИИ JWL 2022-23

Новости Вторник, 20 сентября 2022 01:40
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ДЕНИС ДЖОПУА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ПЕРВОГО ТУРНИРА СЕРИИ JWL 2022-23

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Воспитанник секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум Денис Джопуа стал серебряным призером первого турнира серии JWL 2022-23 по вольной борьбе среди юношей 2012-13 г.р., 2010-11 г.р.

Турнир прошел в г. Лобня Московской области. В нем приняли участие более 100 спортсменов из Москвы, Якутии, Воронежа, Ярославля, Подольска, Троицка, Благовещенска, Гатчины, Ижевска, Перми и Бугуруслана.

Спортсмен из Абхазии вытупал в весовой категории 42кг. Тренирует Дениса тренер Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, заслуженный тренер Абхазии Тимур Джопуа.

JWL это серия турниров с ведением рейтинга по итогам их проведения. В течение соревновательного сезона с сентября по май, организаторы проведут 6 квалификационных турниров, на которых спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. И один финальный турнир в котором примут участие топовые спортмены рейтинга и разыграют звание – чемпион JWL. Так же турниры JWL являются отборочными турнирами на Школьную борцовскую лигу Поддубного PWL School JWL (JUNIOR WRESTLING LEAGUE).

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 01:43

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