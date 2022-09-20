КОНТРАБАНДА С ГРУЗИНСКИМ АКЦЕНТОМ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Аберкыт, Галского района подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята продовольственная продукция (безалкогольные газированные напитки, энергетические напитки, соки и пиротехника) с маркировкой на грузинском языке в количестве 3 049 ед.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.