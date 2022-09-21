В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников РА состоялось торжественное открытие выставки «ИНТЕГРАЦИЯ». На ней абхазским зрителям представлены фотографии и инсталляции Элины Караевой и керамические работы Миланы Хацуковой.

«С одной стороны, каждая из них для создания своих работ использует нетипичные материалы и техники, а с другой, их общий проект своего рода интеграция в новую для них среду. У Элины это фотография. Она в своих работах открыла закрытые двери разных стран. У Миланы такая древняя сложная и интересная керамика. Эта выставка – история о том, как могут гармонично сосуществовать уходящая эстетика и современная жизнь. И очень символично, что выставка открылась 20 сентября – в День адыгов, который отмечается в в Кабардино-Балкарии с 2014 года», – отметила она.

В свою очередь Элина Караева поблагодарила организаторов выставки за возможность представить свои работы абхазской публике.

«Я не ощущаю, что я где-то за границей, за пределами дома. Здесь очень доброжелательная и приятная атмосфера, очень много знакомых и родных лиц. Надеюсь, что вам понравится наше творчество, с которым мы к вам приехали», – подчеркнула она.

«Здесь я почувствовала, как комфортно человеку, как здесь все есть для того, чтобы быть счастливым. Когда мы ехали, я предвкушала самое ценное – знакомство с новыми людьми, с художниками Абхазии. И это случилось», – сказала Милана Хацукова.

Выставка организована при содействии Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала, Союза художников Кабардино-Балкарии и творческого объединения «Синдикат» города Нальчика.

Выставка «ИНТЕГРАЦИЯ» проводится в Абхазии впервые и продлится до 30 сентября.

Об этом сообщает Апсныпресс.