 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
августа 31 2022

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВСТУПЛЕНИЕ АБХАЗИИ В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Абхазия может присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом в эфире «Соловьев live» заявил…
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022
БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

Новости Среда, 21 сентября 2022 12:52
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников РА состоялось торжественное открытие выставки «ИНТЕГРАЦИЯ». На ней абхазским зрителям представлены фотографии и инсталляции Элины Караевой и керамические работы Миланы Хацуковой.

Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, отметила, что проект «Интеграция» представляет собой объединенные в одном выставочном пространстве произведений двух художников, работающих в разных направлениях.

«С одной стороны, каждая из них для создания своих работ использует нетипичные материалы и техники, а с другой, их общий проект своего рода интеграция в новую для них среду. У Элины это фотография. Она в своих работах открыла закрытые двери разных стран. У Миланы такая древняя сложная и интересная керамика. Эта выставка – история о том, как могут гармонично сосуществовать уходящая эстетика и современная жизнь. И очень символично, что выставка открылась 20 сентября – в День адыгов, который отмечается в в Кабардино-Балкарии с 2014 года», – отметила она.

В свою очередь Элина Караева поблагодарила организаторов выставки за возможность представить свои работы абхазской публике.

«Я не ощущаю, что я где-то за границей, за пределами дома. Здесь очень доброжелательная и приятная атмосфера, очень много знакомых и родных лиц. Надеюсь, что вам понравится наше творчество, с которым мы к вам приехали», – подчеркнула она.

«Здесь я почувствовала, как комфортно человеку, как здесь все есть для того, чтобы быть счастливым. Когда мы ехали, я предвкушала самое ценное – знакомство с новыми людьми, с художниками Абхазии. И это случилось», – сказала Милана Хацукова.

Выставка организована при содействии Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала, Союза художников Кабардино-Балкарии и творческого объединения «Синдикат» города Нальчика.

Выставка «ИНТЕГРАЦИЯ» проводится в Абхазии впервые и продлится до 30 сентября.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 21 сентября 2022 12:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СОЗДАНА АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.