БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Ханты-Мансийске стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. По предварительным данным в нем примут участие около 350 лучших спортсменов со всей России. Всего между ними будет разыграно 10 комплектов медалей в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. В турнире примут участие и абхазские борцы, представляющие различные регионы России.