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Абхазия Информ

БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Вторник, 27 сентября 2022 10:57
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БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Ханты-Мансийске стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. По предварительным данным в нем примут участие около 350 лучших спортсменов со всей России. Всего между ними будет разыграно 10 комплектов медалей в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

В турнире примут участие и абхазские борцы, представляющие различные регионы России.

В весовой категории до 65 кг выступит Даниил Харчилава (Калининград), в весовой категории до 70 кг выступят Марат Кокосаерия (Московская область), Инар Кетия (Москва) и Баграт Пандария (Московская область), в весовой категории до 79 кг выступит Астамур Гунба (Московская область), в весовой категории до 86 кг выступит Инал Берзения (Санкт-Петербург), в весовой категории до 125 кг выступил Даниель Джопуа (Московская область).

Квалификационные и отборочные, а также полуфинальные встречи пройдут 27 и 28 сентября. В первый день поединки состоятся в категориях 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. Во второй день планируются встречи во всех группах. А 29 сентября планируются утешительные и финальные состязания в категориях 61, 70, 79 и 92 кг.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 27 сентября 2022 10:59

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