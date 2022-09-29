КОМАНДА ИЗ САМАРЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ «КУБКА ДРУЖБЫ» ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3
Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел турнир по баскетболу 3х3 среди мужских команд «Кубок Дружбы». В нем приняли участие 8 команд из России, Беларуси и Абхазии. По итогам турнира первое место заняла команда «Самара 3х3», второе – «Bad Boys», третье – «Guns n Balls».
Самара увезла домой путевку на Суперкубок «UCl3x3», который пройдет 12 ноября в Калуге.
Помимо матчей, на турнире также была красочная шоу-программа, которая включала в себя выступление кавер-группы Firma и национального ансамбля Абхазии.
Партнерами турнира являются Госкомитет РА по делам молодежи и спорту, Администрация города Сухум, Россотрудничество в Абхазии, сотовая компания А-Мобайл, Федерация баскетбола Абхазии и Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.