КОМАНДА ИЗ САМАРЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ «КУБКА ДРУЖБЫ» ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел турнир по баскетболу 3х3 среди мужских команд «Кубок Дружбы». В нем приняли участие 8 команд из России, Беларуси и Абхазии. По итогам турнира первое место заняла команда «Самара 3х3», второе – «Bad Boys», третье – «Guns n Balls».

Самара увезла домой путевку на Суперкубок «UCl3x3», который пройдет 12 ноября в Калуге.

