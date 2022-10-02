В 11.00 состоялось возложение цветов и венков к памятнику павшим в ОВНА 1992-1993 гг. в городе Гагра и митинг.

Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. 2 октября исполнилось 30 лет со дня освобождения города Гагра от войск госсовета Грузии. В этот день в гагре проходят праздничные мероприятия.

В 16.00 прошло шествие «Бессмертный полк» в посёлке Бзыпта, которое завершилось праздничным концертом.

В 19.00 наччнется праздничный концерт в курзале г. Пицунда. Вручение памятных планкеток и денежных подарков к 30-летию освобождения Гагрского района семьям добровольцев из Кабардино-Балкарии, сложивших головы за освобождение Гагрского района.

В 20.30 – жители и гости района увидят праздничный салют.

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2 октября 1992 года Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили г. Гагра, а 6 октября – всю Северо-Западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа абхазских войск.

Как писал в своей книге «Грузино-абхазская война 1992-93 гг.» историк Валико Пачулия, противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, в сторону Гечрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах и селах, а другая, побросав оставшееся оружие, пересекла российско-абхазскую границу.

«В 6 ч. 40 мин. 6 октября 1992 года знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу. В результате победоносной Гагрской операции были разгромлены следующие грузинские части и подразделения: Дидгорский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 101-й Гагрский батальоны, а также элитные подразделения – «Мхедриони» (Дж. Иоселиани) и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили).

В ходе сражений по освобождению Гагры и ее окрестностей абхазская сторона захватила 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов», – отмечается в книге.

В Гагрской наступательной операции, по словам историка, с абхазской стороны участвовали вооруженные стрелковым автоматическим оружием в количестве 570 чел. Остальная часть ополченцев была вооружена охотничьими ружьями (в основном 12 и 16 мм). В то же время под ружьем с грузинской стороны находилось свыше четырех тысяч человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов, авиация.

Что касается боевой техники, то абхазские вооруженные формирования располагали двумя танками – Т-55 и двумя полковыми минометами.

«В результате Гагрской наступательной операции Абхазия вырвалась из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путем в Российскую Федерацию. Было развеяно существовавшее мнение мирового сообщества о бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа многомиллионной Грузии. У народа и руководства Абхазии появилась полная уверенность в окончательной победе над врагом», – пишет Валико Пачулия.

Об этом сообщает «Апсныпресс».