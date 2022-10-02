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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЗАВЕРШИЛИ XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ

Новости Воскресенье, 02 октября 2022 18:27
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АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЗАВЕРШИЛИ XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ

Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. В Ессентуках завершился XII межрегиональный тур группы «Б» Высшего дивизиона VIII сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу «Национальная студенческая лига», который прошел с 27 по 29 сентября. 

Игроки Абхазского государственного университета встречались с командами Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. 

В двух поединках абхазская команда уступила и в одном одержала победу. Со счетом 0:4 была обыграна студенческая команда из Ставрополя. В игре с командой КубГАУ наша сборная уступила соперникам с минимальным счетом 1:0, а в заключительном матче тура абхазские студенты уступили лидеру группы «Б» – команде КГУФКСТ со счетом 3:0.

По итогам тура абхазская команда набрала 3 очка и заняла 8 строчку турнирной таблицы. 

Цвета АГУ в Ессентуках защищали: Кан Цахнакия, Леон Кутелия, Гарри Лагвилава, Диамид Хинтба, Георгий Дгебуадзе, Никита Ашуба, Вадик Анкваб, Марат Агрба, Лука Багателия, Лион Дауров, Рустам Багателия, Милор Кове, Асхат Аршба, Гига Бенидзе, Осман Муратия, Инал Чкадуа, Ануар Гублия, Алан Цвижба. 

Главный тренер команды – Рафаэль Багателия, тренер – Баграт Ахба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 октября 2022 18:30

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