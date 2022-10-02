АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ЗАВЕРШИЛИ XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ

В двух поединках абхазская команда уступила и в одном одержала победу. Со счетом 0:4 была обыграна студенческая команда из Ставрополя. В игре с командой КубГАУ наша сборная уступила соперникам с минимальным счетом 1:0, а в заключительном матче тура абхазские студенты уступили лидеру группы «Б» – команде КГУФКСТ со счетом 3:0.



По итогам тура абхазская команда набрала 3 очка и заняла 8 строчку турнирной таблицы.



Цвета АГУ в Ессентуках защищали: Кан Цахнакия, Леон Кутелия, Гарри Лагвилава, Диамид Хинтба, Георгий Дгебуадзе, Никита Ашуба, Вадик Анкваб, Марат Агрба, Лука Багателия, Лион Дауров, Рустам Багателия, Милор Кове, Асхат Аршба, Гига Бенидзе, Осман Муратия, Инал Чкадуа, Ануар Гублия, Алан Цвижба.



Главный тренер команды – Рафаэль Багателия, тренер – Баграт Ахба.