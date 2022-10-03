«НАДО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»: АХРА АВИДЗБА РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ ПРОБЛЕМ АБХАЗИИ

Авидзба отметил, что перед его отъездом из Донецка прошло общее собрание всех бойцов – выходцев из Абхазии, на котором каждый однозначно высказался против ратификации этого соглашения.

«Надо четко понимать, что мы всем интересны только до тех пор, пока у нас есть наша земля. Где находится охрана нашего президента, когда он встречается с высокопоставленными чиновниками из России на этой даче? За забором. Представляю, что будет, когда мы передадим им этот объект», – сказал он.

По его мнению, руководство Абхазии сознательно вводит народ в заблуждение, запугивая общество возможными санкциями против республики со стороны Москвы, например, отказом защищать нас в случае нападения Грузии.

«Все эти спекуляции – ложь. Я не думаю, что президент В. Путин, который контролирует одну шестую часть планеты, не спит ночами и размышляет, как отобрать у нас эту дачу», – сказал он.

По словам Ахры Авидзба, в России есть олигархи, которые уверены в том, что «рано или поздно Абхазия войдет в состав РФ, и уже пытаются вложить средства в крупные инфраструктурные объекты, чтобы потом владеть ими и получать дивиденды». Он считает, что после передачи госдачи «Пицунда» на очереди форелевое хозяйство, а также прибрежная часть Очамчыры.

«Все это не отвечает интересам Абхазии. Когда нам говорят, что придет инвестор, который все сам построит и будет платить налоги, это блеф. Где, например, средства, заработанные после повышения в два раза стоимости посещения для туристов Новоафонской пещеры и Рицинского заповедного парка? Народ на себе их никак не почувствовал», – подчеркнул он.

По мнению Авидзба, в случае ратификации соглашения виноват будет не только президент А. Бжания, но и все, кто его поддержит.

«Мы проводим активную работу с депутатами Парламента и даем им понять, что безучастными не останемся и будем бороться против передачи этого объекта. Никакие строящиеся заборы вокруг Администрации президента нам не помешают», – сказал он.

О возможном обострении внутриполитической ситуации в 2025 году

Ахра Авидзба считает, что в 2025 году Россия сократит доплату работникам бюджетной сферы Абхазии до 15%, в том числе сотрудникам МВД и министерства обороны. В результате в обществе начнется кризис, выход из которого многие будут видеть во вступлении в состав России.

Это, по его мнению, произойдет из-за того, что государство просто «проедает» средства, вкладываемые в Абхазию с 2008 года. При этом многие чиновники из РФ глубоко не вникают в то, «сколько денег доходит до обычных граждан».

«У нас очень мало профессионалов. Мы даже смету не можем правильно составить, так как вынуждены назначать на должности только тех, кто поддерживал нас на выборах, а это далеко не всегда подготовленные специалисты. В результате наша страна с экономической точки зрения – убыточный проект для России», – подчеркнул он.

О Грузии

Командир «Пятнашки» считает, что верить официальному Тбилиси по отсутствию у него планов вторжения в Абхазию нельзя. По его словам, в Грузию завозится большое количество вооружения, в том числе и из Турции, и западные кураторы рано или поздно вынудят грузин открыть «второй фронт».

«Это вписывается в стратегию отвлечения сил РФ из Украины», – сказал он.

Кроме того, существует вероятность государственного переворота в Грузии с целью освободить из заключения М. Саакашвили и воспользоваться им в качестве «знамени войны».

В этой ситуации, по мнению Авидзба, необходимо укреплять вооруженные силы Абхазии, проводить военные учения и работу с резервистами, «чтобы каждый знал, куда должен явиться в случае боевой тревоги. Было бы неплохо прислать к нам в штаб на Донбассе хотя бы несколько военных из Абхазии, чтобы они смогли посмотреть, как ведется современная война», – предложил он.

«Мы должны точно представлять себе, на каком рубеже будем останавливать грузинское наступление, так как России, чтобы помочь нам, нужно определенное время, которое смогут дать только наши грамотные военные действия. Вместо этой подготовки по тревоге поднимают сотрудников МВД, СГБ, СОБРа и ГСО для того, чтобы не допустить каких-то противоправных действий с моей стороны, когда я приехал домой на День Победы», – отметил он.

О работе МИД Абхазии

Авидзба считает, что министр иностранных дел «увлекся тем, что считает себя будущим премьер-министром», поэтому необходимо перед ним положить чистый лист бумаги, чтобы он написал на нем свои функциональные обязанности и вспомнил о том, что надо делать.

«У него одна трагедия. К следующим выборам ему не будет 35 лет. Он уже просил через определенных людей, чтобы я устроил переворот с оттяжкой на год. Тогда Инал Ардзинба смог бы пойти на выборы президента Абхазии в качестве кандидата», – подчеркнул он.

О батальоне «Пятнашка»

Командир «Пятнашки» рассказал, что в батальоне постоянно воюет около 60 бойцов из Абхазии. Каждые 2-3 месяца по очереди они приезжают на короткий отдых домой. Основные критерии вступления в состав «Пятнашки» – полный запрет на употребление спиртных напитков, четкое понимание военных задач и способность к физическим нагрузкам. Каких-то жестких возрастных ограничений нет. Самому старшему бойцу – 72 года.





