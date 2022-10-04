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Абхазия Информ

ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД СТРАЖУ СРОКОМ НА ОДИН МЕСЯЦ

Новости Вторник, 04 октября 2022 18:39
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ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД СТРАЖУ СРОКОМ НА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело в отношении Царгуш Гыда Леонидовича по ч. 1 ст. 207 (хулиганство), ч. 1 ст. 217 (незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 320 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РА, в отношении Царгуш Аляса Леонидовича по ч. 1 ст. 320 УК РА, и в отношении Сагария Омара Гурамовича по ч. 1 ст. 320 УК РА.

30 сентября 2022 года, примерно в 23:45 часов, Царгуш Г.Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения с Царгуш А.Л и Сагария О.Г., направляясь по Республиканской трассе в сторону г. Гудаута на автомобиле марки «Тойота Марк Х», остановились на расстоянии 20-30 метров от поста ГАИ «Приморское».

Находясь в вышеуказанном месте и имея умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражая явное неуважение к обществу, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого при себе огнестрельного оружия, предположительно конструкции «Макарова», заведомо зная, что находится в общественном месте, Царгуш Г.Л. произвел не менее 7 выстрелов в воздух.

Находившийся в этот момент в помещении поста ГАИ Приморское при исполнении своих должностных обязанностей инспектор ДПС Гудаутского РОВД, лейтенант милиции Бигвава В.В., услышав стрельбу из огнестрельного оружия, с целью пресечения преступления и обеспечения общественного порядка, выйдя из помещения поста, попытался выяснить причину стрельбы, на что подошедший к нему Царгуш Г.Л., воспрепятствуя законной деятельности сотрудника милиции, выражая свое недовольство и возмущение по поводу сделанного им замечания, произвел удары кулаком в область головы Бигвава В.В. На шум с поста ГАИ вышел, несший службу совместно с Бигвава В.В., инспектор ДПС Гудаутского РОВД, младший лейтенант милиции Куруа Сатбей Адамырович.

Царгуш А.Л. совместно с Сагария О.Г. и Царгуш Г.Л. поочередно, наносили удары в область головы Бигвава В.В. Продолжая свои преступные намерения по применению насилия в отношении представителей власти, Царгуш А.Л., подбежав к зданию поста ГАИ ударом руки, разбил фасадное стекло, нанеся при этом себе многочисленные порезы. Впоследствии последний был доставлен в Гудаутскую ЦРБ. Принятыми оперативными мерами Царгуш Г.Л., Сагария О.Г. были задержаны.

Расследование данного уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

В отношении Царгуш Г.Л., Сагария О.Г., Царгуш А.Л. Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 04 октября 2022 18:43

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