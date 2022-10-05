АРБИТРАЖНЫЙ СУД АБХАЗИИ ВЫНЕСЕ РЯД РЕШЕНИЙ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Арбитражным судом Республики Абхазии было рассмотрено заявление Государственной миграционной службы РА, в отношении РУП «Комплекс Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 172 8 Кодекса Республики Абхазия «Об административных правонарушениях», в связи с нарушением вышеуказанным юридическим лицом порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Республики Абхазия.

По итогам рассмотрения заявления Государственной миграционной службы о привлечении к административной ответственности, судом было вынесено решение о привлечении РУП «Комплекс Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 1728 Кодекса Республики Абхазия «Об административных правонарушениях» в виде наложения административного штрафа в размере 1500 МРОТ за каждого иностранного гражданина, привлеченного к трудовой деятельности в отсутствие у РУП «Комплекс Новоафонская пещера им. Г.Ш. Смыр» разрешения на привлечение использование иностранных работников, выдаваемое Государственной миграционной службой РА. Итого общая сумма административного составила – 360.000 рублей.

Также было рассмотрено заявление ГМС в отношении индивидуального предпринимателя Пкин Л.А. о привлечении к административной ответственности по части 1 и части 2 статьи 1728 Кодекса Республики Абхазия «Об административных правонарушениях», в связи с нарушением вышеуказанным индивидуальным предпринимателем порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Республики Абхазия.

По итогам рассмотрения заявления Государственной миграционной службы о привлечении к административной ответственности, судом было вынесено решение о привлечении индивидуального предпринимателя Пкин Л.А. к административной ответственности, предусмотренной частью 1 и частью 2 статьи 1728Кодекса Республики Абхазия «Об административных правонарушениях», виде наложения административного штрафа в размере 630.000 рублей, а так же назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 60 (шестьдесят) суток, осуществляемой в ресторане «Абхазский двор», по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, п. Бзыбь, 11-й км.