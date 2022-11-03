В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ФЛЕБОТОМИЯ»

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Такое мероприятие Минздрав проводит уже третьи раз с 2016 года, в этом году оно приурочено к 95-летию Сухумского научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.

Программу провели: Гильманов Александр Жанович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой лабораторной диагностики института последипломного образования БГМУ (Уфа), Ковалевская Светлана Николаевна – ассистент кафедры КЛД с курсом молекулярной медицины, ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. ак. И. П. Павлова МЗ РФ г. Санкт-Петербург, председатель комитета Федерации лабораторной медицины (ФЛМ) по преаналитике г. Москва, Горухчиева Фаина Афтондиловна – младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии ГНУ «ИЭПиТ АНА», г. Сухум.

Обучающая программа состояла из лекции и мастер классов:

Оценка качества проведения флеботомии, управление процессом;

Гемолиз, липемия, иктеричость, преаналитические ошибки?;

Использование двухкомпонентных и трехкомпонентных систем для взятия крови;

Особенности при взятии крови из вены у пациентов от 0 до 105 лет;

Проверка знаний теории и практических навыков – на муляжах руки;

Тестирование по обучающей программе «Флеботомия»;

Нормативные документы, терминология, основы анатомии, правильный сосудистый доступ;

Основы техники взятия крови.

Всего обучение прошли 46 медицинских сестёр из шести медицинских учреждений Абахзии. Им были выданы удостоверение о повышении квалификации.

Как утверждают специалисты, наибольшее количество ошибок на преаналитическом этапе лабораторных исследований связано с процедурой взятия крови из вены (флеботомией) (до 80% всех ошибок преаналитического этапа). Какова цена лабораторной ошибки? Как провести процедуру безопасно и комфортно? Эффективный способ – грамотное и своевременное обучение медицинского персонала, выполняющего процедуру взятия биологического материала.

Флеботомия является распространенной процедурой, проведение которой требует от медицинских работников как теоретических знаний, так и практических навыков, методичности, ответственности, умения контролировать ситуацию и обеспечивать эффективное взаимодействие с пациентом, врачом и администрацией медицинской организации.