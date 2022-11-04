ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ВЛ «АЧГУАРА-220»
Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания лично проконтролировал ход выполнения данных им оперативных поручений. На месте проведения ремонтных работ на ВЛ-220 «Ачгуара» находятся вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и и.о. РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш.
Глава государства констатировал, что в последние дни население часто остается без электричества и это вызывает закономерные вопросы.
«Поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас рассказали, что происходит, почему сложилась такая ситуация и какие меры предпринимаются для того, чтобы выправить то положение, которое создалось. В настоящее время линия нагружена на 90 процентов», – подчеркнул Аслан Бжания.
По словам Кристины Озган, согласно поручению президента проработана возможность обеспечения поставок электроэнергии из РФ.
Она напомнила, что для проведения капитального ремонта ВЛ «Ачгуара» изначально был определен срок с 1 октября по 15 ноября, но по объективным, не зависящим от абхазской стороны обстоятельствам, введено ограничение поставок со стороны РФ до 1 ноября, с условием того, что этот коридор чуть позже будет предоставлен, и соответственно к этому вопросу вернутся чуть позже.
Вице-премьер сообщила, что из 32 км за месяц было заменено 24 км провода. Осталось еще 8 км. И это – первая основная причина.
«Вторая причина связана с тем, что у нас фактически не оставалось времени на полноценное тестирование уже проведенных работ на линии и того, как линия будет работать уже в процессе эксплуатации. Соответственно, уже отремонтированные линии запускали в экстренном режиме. В результате возникли серьезные проблемы с подачей электроэнергии, потому что нужно было устранить проблемы, возникавшие в процессе эксплуатации линии», – сказала Кристина Озган.
Она также сообщила, что в РУП «Черноморэнерго» создан технический штаб, который все это время работал. Вчера вечером прошло экстренное совещание по результатам проведенных работ и сегодня с утра такое же совещание прошло на месте ведения ремонтных работ.
Аслан Бжания поинтересовался у Зураба Багапш: «Сколько нужно времени для того, чтобы осуществить пуско-наладочные работы?»
И.о. гендиректора РУП объяснил, что если бы «Черноморэнерго» делало все своими только силами, то это бы заняло более трех месяцев. Поэтому после переговоров с российской стороной были приглашены бригады из России для того, чтобы уложиться в меньший срок.
«Срок определили в полтора месяца, и мы в него укладывались. Был обеспечен переток, мы работали, но, к сожалению, в последние две недели нам не удалось завершить весь комплекс работ. Это как раз был период окончания пуско-наладочных работ. Таким образом получается, что была сделана лишь часть линии», – констатировал Багапш.
Он также сообщил, что после того, как переток был прекращен, пришлось запитать новую линию и по мере роста нагрузок стали выявляться те проблемы, которые должны можно было ликвидировать в процессе пуско-наладочных работ. В итоге выявились некоторые ньюансы в работе нового провода, а это значит, что нельзя исключить перебои в подаче электроэнергии населению.
Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган провести переговоры с Министерством энергетики РФ о новом перетоке для обеспечения населения электроэнергией и ежедневно докладывать о ходе проводимых работ.
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
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