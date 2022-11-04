ВЫСТУПЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПО СЛУЧАЮ 25-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

25 лет назад Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба подписал Указ «О мерах по реализации Постановления Верховного Совета Республики Абхазия “Об образовании Академии наук Республики Абхазия”».

Это был сложнейший послевоенный период, но для республики и ее будущего решение о создании Академии наук имело огромное значение. Ведь без науки невозможно полноценное развитие государства, наука является важным ресурсом для развития национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования.



Академия наук Абхазии прошла непростой путь. Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности и научным трудам в мире знают и о богатом историко-культурном наследии нашей страны, знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость.



Очень важно, что научное сообщество уделяет особое внимание расширению международных контактов. И в этой связи серьезное значение имеет упрочение научно-технического сотрудничества с российскими научными школами.



Сегодня Академия наук Абхазии представляет собой слаженную структуру научных учреждений, исследовательские возможности которых необходимо наращивать.



В числе приоритетных направлений деятельности Академии – работа с молодыми учеными и аспирантами. В Академии наук Абхазии созданы условия для подготовки молодого поколения ученых в аспирантуре, для защиты кандидатских и докторских диссертаций по различным научным направлениям. Отрадно, что научная интеллигенция Абхазии последовательно передает опыт молодой плеяде ученых.



Уверен, что новая научная смена сохранит богатые традиции и приумножит достижения.



Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с 25-летием Академии наук Абхазии! Желаю новых научных свершений на благо нашей Родины и удачи во всех начинаниях».