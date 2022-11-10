НЕ МЕНЕЕ 40 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН НАКОНЕЦ ПОЛУЧИЛИ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП К ЧИСТОЙ ВОДЕ
Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Выступая с отчетом перед участниками встречи Аслан Бжания отметил, что власти значительное внимание уделяли дорожной инфраструктуре в городах и районах Абхазии. Всего было отремонтировано 106 километров дорог – для наглядности – это примерное расстояние от Сухума до Псоу. Были отремонтированы 6 мостов; 5 особо опасных оползневых участков были оборудованы подпорными стенами на сумму более 240 млн рублей.
Преимущества этого подхода успели оценить жители прибрежной части центра Сухума, которая все послевоенные годы страдала от затопления во время проливных дождей, а в текущем году осадки перестали быть проблемой и сливаются, как им и положено, через ливневые стоки.
Президент напомнил о проведенных работах по водоснабжению и канализации, общей протяженностью порядка 160 километров – это расстояние как от Очамчыры до Псоу.
Помимо этого были обустроены очистные сооружения в Гагрском и Гудаутском районах, город Новый Афон впервые приобрел централизованную систему канализации, что позволит предотвратить сброс неочищенных сточных вод в море. В селах Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и Мгудзырхуа были обустроены резервуары для воды и проложены водопроводы. В Агудзере, Гулрипше, Мачаре, Каштаке также были проложены водопроводы, В селе Мыку обустроены два водозабора и пробурены скважины для питьевой воды, также скважины пробурены в Ануарху. В отдельных районах городов Сухум, Ткуарчал и Гагра решен ряд вопросов водоснабжения и водоотведения.
Не менее 40 тысяч граждан, проживающих в городах нашей страны наконец получили круглосуточный доступ к чистой воде и у них перестала протекать канализация. Порядка 15 тысяч жителей наших сел также получили доступ к чистой питьевой воде.
«Более миллиарда рублей ушло на эти цели, и речь идет о базовой инфраструктуре, без которой экономика страны не сможет развиваться», – подчеркнул Аслан Бжания.
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