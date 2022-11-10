НЕ МЕНЕЕ 40 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН НАКОНЕЦ ПОЛУЧИЛИ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДОСТУП К ЧИСТОЙ ВОДЕ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Выступая с отчетом перед участниками встречи Аслан Бжания отметил, что власти значительное внимание уделяли дорожной инфраструктуре в городах и районах Абхазии. Всего было отремонтировано 106 километров дорог – для наглядности – это примерное расстояние от Сухума до Псоу. Были отремонтированы 6 мостов; 5 особо опасных оползневых участков были оборудованы подпорными стенами на сумму более 240 млн рублей.

При этом, государство отказалось от устоявшегося подхода к ремонту дорог, и теперь везде, где существует такая необходимость, дорожные работы предваряет обустройство системы водоотвода, ливневых стоков и прочей сопутствующей инфраструктуры, и только после ее ремонта и монтажа укладывается твердое автодорожное покрытие.

Преимущества этого подхода успели оценить жители прибрежной части центра Сухума, которая все послевоенные годы страдала от затопления во время проливных дождей, а в текущем году осадки перестали быть проблемой и сливаются, как им и положено, через ливневые стоки.

Президент напомнил о проведенных работах по водоснабжению и канализации, общей протяженностью порядка 160 километров – это расстояние как от Очамчыры до Псоу.

Помимо этого были обустроены очистные сооружения в Гагрском и Гудаутском районах, город Новый Афон впервые приобрел централизованную систему канализации, что позволит предотвратить сброс неочищенных сточных вод в море. В селах Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и Мгудзырхуа были обустроены резервуары для воды и проложены водопроводы. В Агудзере, Гулрипше, Мачаре, Каштаке также были проложены водопроводы, В селе Мыку обустроены два водозабора и пробурены скважины для питьевой воды, также скважины пробурены в Ануарху. В отдельных районах городов Сухум, Ткуарчал и Гагра решен ряд вопросов водоснабжения и водоотведения.

Не менее 40 тысяч граждан, проживающих в городах нашей страны наконец получили круглосуточный доступ к чистой воде и у них перестала протекать канализация. Порядка 15 тысяч жителей наших сел также получили доступ к чистой питьевой воде.

«Более миллиарда рублей ушло на эти цели, и речь идет о базовой инфраструктуре, без которой экономика страны не сможет развиваться», – подчеркнул Аслан Бжания.