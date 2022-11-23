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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ГОСИНСПЕКТОРОМ РОССИИ

Новости Среда, 23 ноября 2022 20:09
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ГОСИНСПЕКТОРОМ РОССИИ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с руководителем Федеральной службы России по надзору в сфере транспорта, главным государственным транспортным инспектором РФ Виктором Басаргиным, находящимся с рабочей поездкой в Абхазии.

Во встрече приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и начальник межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Павел Переверза.

Открывая встречу, Александр Анкваб выразил Виктору Басаргину благодарность абхазской стороны за непосредственное участие и содействие в развитии двусторонних отношений.

«Благодаря активному содействию и при Вашем непосредственном участии в Абхазии было восстановлено множество социально значимых объектов, реализованы важные проекты, в том числе в области сельского хозяйства, поэтому мы всегда с благодарностью помним о Вас, уважаемый Виктор Федорович, и готовы к такому же плодотворному сотрудничеству», – подчеркнул премьер-министр.

Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества в транспортной сфере.

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В 2008-2012 годах Виктор Басаргин был министром регионального развития России. После признания независимости Абхазии Минрегионразвития России было уполномоченным ведомством по разработке и реализации всех программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 20:12

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