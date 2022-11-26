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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: ИНИЦИИРОВАНА ОТМЕНА МЕРЫ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАРПЛАТ

Новости Суббота, 26 ноября 2022 15:40
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БЕСЛАН ЭШБА: ИНИЦИИРОВАНА ОТМЕНА МЕРЫ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАРПЛАТ

Сухум. 26 ноября 2022. Абхазия-Информ. В интервью Абхазскому телевидению глава Администрации Сухума ответил и на вопрос о заработной плате в государственных учреждениях столицы.

По информации мэра, в Сухуме около 63 процентов трудоспособного населения трудоустроены. Средняя заработная плата – 18 300 рублей. При этом низкий уровень заработных плат в государственных учреждениях города.

«Прожиточный минимум в республике – 9400 рублей, а есть ещё госучреждения, где заработные платы составляют 7-8 тысяч рублей, а иногда и 6 тысяч. В связи с этим есть инициатива, которая, может быть, в скором времени попадет в Парламент. В том числе и мы являемся инициаторами отмены меры, которая предусматривает верхний предел заработных плат для работников госучреждений, для руководителей высокого уровня - президента, премьер-министра, министров, глав администраций, и т.д.», – сказал мэр.

Как подчеркнул Беслан Эшба, такая инициатива позволит не только увеличить заработную плату работникам госучреждений, но привлечь к работе высококвалифицированных специалистов.

«Для того, чтобы реализовывать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, руководство страны ставит перед нами, надо решать в первую очередь с помощью профессионалов. А на абхазском рынке труда таких профессионалов за 10 000 рублей или за 8 тысяч найти очень сложно. Есть нехватка инженеров, высококлассных экономистов, юристов. У нас в планах, если законодательство позволит, в рамках администрации города создать некий кадровый резерв. Сам буду проводить собеседование, мы должны знать потенциал тех или иных претендентов на те или иные специальности, должности, и т. д. Молодых надо привлекать к работе, но и уровень их подготовки тоже надо знать», – сказал мэр.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 26 ноября 2022 15:43

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