БЕСЛАН ЭШБА: ИНИЦИИРОВАНА ОТМЕНА МЕРЫ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАРПЛАТ

«Прожиточный минимум в республике – 9400 рублей, а есть ещё госучреждения, где заработные платы составляют 7-8 тысяч рублей, а иногда и 6 тысяч. В связи с этим есть инициатива, которая, может быть, в скором времени попадет в Парламент. В том числе и мы являемся инициаторами отмены меры, которая предусматривает верхний предел заработных плат для работников госучреждений, для руководителей высокого уровня - президента, премьер-министра, министров, глав администраций, и т.д.», – сказал мэр.

Как подчеркнул Беслан Эшба, такая инициатива позволит не только увеличить заработную плату работникам госучреждений, но привлечь к работе высококвалифицированных специалистов.

«Для того, чтобы реализовывать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, руководство страны ставит перед нами, надо решать в первую очередь с помощью профессионалов. А на абхазском рынке труда таких профессионалов за 10 000 рублей или за 8 тысяч найти очень сложно. Есть нехватка инженеров, высококлассных экономистов, юристов. У нас в планах, если законодательство позволит, в рамках администрации города создать некий кадровый резерв. Сам буду проводить собеседование, мы должны знать потенциал тех или иных претендентов на те или иные специальности, должности, и т. д. Молодых надо привлекать к работе, но и уровень их подготовки тоже надо знать», – сказал мэр.

Об этом сообщает сайт столицы.