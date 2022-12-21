ВЫЯВЛЕНА КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Группой лиц была организована незаконная схема по ввозу легковых автомобилей из Абхазии для дальнейшей перепродажи в Киргизию. В течение нескольких недель 24-летний житель города Сочи, предоставляя в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, ввез в Россию три автомобиля: LEXUS GX470, HONDA FIT и TOYOTA ALPHARD под видом транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Мужчина перегонял машины в Краснодар и передавал их соучастникам, получая оплату за свои услуги от организатора преступной схемы. После этого автомобили с использованием поддельных документов следовали в Киргизию.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении сочинца и иных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Материалы переданы в правоохранительные органы Киргизской Республики для проведения дальнейших мероприятий по установлению других участников и поиску машин.