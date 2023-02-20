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Абхазия Информ

БОКСЕРЫ ИЗ СУХУМА ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПО БОКСУ

Новости Понедельник, 20 февраля 2023 18:07
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БОКСЕРЫ ИЗ СУХУМА ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПО БОКСУ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ. Спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум приняли участие в Открытом Первенстве города Пятигорск по боксу, посвященному «Дню Защитника Отечества». В нем соревновались около 150-ти спортсменов из Республики Ингушетия, КБР, Ставропольского края и Абхазии.

Призовые места среди боксеров команды РА распределились следующим образом:

1-е место: Саакян Сумбат 2013 г.р. в вес/к 30 кг, Саакян Артур 2014 г.р. в вес/к 37 кг, Хиба Эраст 2011 г.р. в вес/к 37 кг., Беридзе Георгий 2010 г.р. в вес/к 38 кг, Ичмелян Эдгард 2013 г.р. в вес/к. 33 кг.

2-е место: Чкадуа Артём 2010 г.р.в вес/к 48 кг, Барцыц Константин в вес/к мужчины до 70 кг.

3-е место: Микаелян Даниил 2010 г.р. в вес/к 34 кг.

Чкадуа Артем выиграл кубок «За волю к победе».

А так же спортсмены города Сухум выиграли первое общекомандное место, разделив его со спортсменами из Республики Ингушетия, за что обе были награждены кубками.

Тренер команды г. Сухум – Адлейба Беслан.

Прочитано 32 раз Последнее изменение Понедельник, 20 февраля 2023 18:39

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