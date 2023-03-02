УЧЕНИЦЫ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 6 ХХL – ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. По программе ХХl Спартакиады школьников города Сухум прошли финальные игры по баскетболу среди девушек.
После упорной борьбы победителями турнира стали ученики Сухумской средней школы № 6 им. В. М. Комарова.
Последующие места распределились следующим образом:
2 место – Сухумская средняя школа №4 им. Д. И. Гулиа.
3 место – Сухумская Горская средняя школа №10 им. Н.А.Лакоба.
В ходе соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и командный дух.
Команды были награждены медалями, грамотами и кубками.