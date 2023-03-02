 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧЕНИЦЫ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 6 ХХL – ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Четверг, 02 марта 2023 19:37
Оцените материал
(0 голосов)
УЧЕНИЦЫ СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 6 ХХL – ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 2 марта 2023. Абхазия-Информ. По программе ХХl Спартакиады школьников города Сухум прошли финальные игры по баскетболу среди девушек.

После упорной борьбы победителями турнира стали ученики Сухумской средней школы № 6 им. В. М. Комарова.

Последующие места распределились следующим образом:

2 место – Сухумская средняя школа №4 им. Д. И. Гулиа.

3 место – Сухумская Горская средняя школа №10 им. Н.А.Лакоба.

В ходе соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и командный дух.

Команды были награждены медалями, грамотами и кубками.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 02 марта 2023 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «МАНТЕРА-ГРУПП» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.