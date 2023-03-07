Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Согласно рейтинга составленного 1 марта 2023 года, теннисист Нестор Цужба стал первой ракеткой России в возрастной категории 9-10 лет.

«Эта маленькая победа, за которой стоит большой труд Элизабет Акуция и Лолиты Назарс. Люди, которые научили любить труд и относиться к делу серьезно, первые кто показал ему теннис. Это маленькая вершина за которой стоит большая работа всего коллектива Академии Александра Островского и личного тренера Александра Мальцева», – написал в социальных сетях отец теннисиста Давид Цужба.