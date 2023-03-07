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Абхазия Информ

НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ РОССИИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 9-10 ЛЕТ

Новости Вторник, 07 марта 2023 20:03
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НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ РОССИИ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 9-10 ЛЕТ

Сухум. 7 марта 2023. Абхазия-Информ. Согласно рейтинга составленного 1 марта 2023 года, теннисист Нестор Цужба стал первой ракеткой России в возрастной категории 9-10 лет.

«Эта маленькая победа, за которой стоит большой труд Элизабет Акуция и Лолиты Назарс. Люди, которые научили любить труд и относиться к делу серьезно, первые кто показал ему теннис. Это маленькая вершина за которой стоит большая работа всего коллектива Академии Александра Островского и личного тренера Александра Мальцева», – написал в социальных сетях отец теннисиста Давид Цужба.

Ранее девятилетний Нестор стал серебряным призером турнира Российского теннисного тура категории 3б, который прошел в Москве. Нестор выступал в возрастной категории до 13 лет.

Тренирует спортсмена директор Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 марта 2023 20:07

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