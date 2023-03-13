ДЕЛЕГАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА НАХОДИТСЯ В КАЗАНИ

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится в столице Республики Татарстан. В составе делегации – заместитель главы Леон Кварчия, заместитель директора департамента ЖКХ Администрации Руслан Авидзба, главный специалист отдела международных связей администрации города Сухум Денис Рачителев. На 14 марта запланировано подписание соглашения о побратимстве между Сухумом и Казанью.

Столица Татарстана станет 36 городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве, начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 г. с шотландским городом Килмарнок.

В первый день визита в столицу Татарстана для делегации Администрации Сухума провели экскурсию в Казанский Кремль. Уникальные архитектурные объекты Казанского Кремля являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

В музее-заповеднике делегацию Сухума ознакомили с 1000-летней историей столицы, основными этапами строительства оборонительных укреплений на Казанском холме, комплексом зданий крепостных сооружений (башни и прясла).

Делегация также посетила религиозные святыни – мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Казань была основана в 1005 году. Город возник на Волге, на пересечении торговых маршрутов между Востоком и Западом.

В XV-XVI веках Казань была столицей Казанского ханства.

В 1552 году Иван Грозный завоевал Казань и ханство вошло в состав России.

Об этом сообщает сайт столицы.