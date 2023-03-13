ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 30 ГОДОВЩИНЕ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Администрация столицы представила План проведения памятных мероприятий, приуроченных к 30 годовщине мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
15 марта в 16 часов в Государственном музее боевой Славы им. В.Г. Ардзинба откроется фотовыставка погибших воинов – участников мартовской операции по освобождению Сухума. В музее также пройдет памятное мероприятие – выступление приглашенных гостей, и показ документального фильма.
15 марта в 18 часов в Абхазском государственном театре им. С. Чанба пройдут: в фойе театра – фотовыставка работ художника Виталия Кацба, в витражном зале – выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии.
15 марта в 19 часов в Абхазском государственном театре им. С. Чанба покажут спектакль «Гумистинская баллада» (автор пьесы Анзор Мукба, режиссер Мадина Аргун).
16 марта в 10 часов в парке Славы начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
16 марта в 16 часов у Гумистинского моста пройдет акция памяти.
Памятные мероприятия, приуроченные к 30 годовщине мартовской наступательной операции, организованы Министерством культуры Абхазии, Администрацией города Сухум, Управлением культуры, Управлением образования, Управлением по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и СВОКУ.
Об этом сообщает сайт столицы.
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