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Абхазия Информ

ТУРИСТКА РАССКАЗАЛА О ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ: «ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА»

Новости Понедельник, 13 марта 2023 22:32
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ТУРИСТКА РАССКАЗАЛА О ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ: «ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА»

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Россиянка Наталья после отдыха в Сочи решила несколько дней пожить в Абхазии, но Гагра ее разочаровала. Она рассказала о минусах и плюсах экскурсии в Абхазию. Как сообщает 93.ru, россиянка забронировала четырехзвездочный отель и на несколько дней приехала в Гагру. Фото на сайте одного из лучших отелей Абхазии соответствуют действительности, но он находится на отшибе.

Наталья сравнила территорию вокруг отеля с исчезнувшей цивилизацией, хоть и внутри здания все в порядке

Главной целью поездки россиянки стало озеро Рица и дача Сталина. Вокруг Рицы оказалось много мусора, а дача была закрыта.

Туристка негативно оценила местное ценообразование, так как за сутки цены на одни товары могли сильно измениться. Единственным местом, которое понравилось Наталье, оказался Новый Афон.

Россиянка рекомендует отправиться в однодневный тур именно в Новый Афон. Абхазию туристка не считает местом для отдыха, так как она подходит лишь для однодневных экскурсий.

https://glas.ru/news/20230313/276702/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 13 марта 2023 22:38

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