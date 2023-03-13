ТУРИСТКА РАССКАЗАЛА О ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ: «ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА»

Сухум. 13 марта 2023. Абхазия-Информ. Россиянка Наталья после отдыха в Сочи решила несколько дней пожить в Абхазии, но Гагра ее разочаровала. Она рассказала о минусах и плюсах экскурсии в Абхазию. Как сообщает 93.ru, россиянка забронировала четырехзвездочный отель и на несколько дней приехала в Гагру. Фото на сайте одного из лучших отелей Абхазии соответствуют действительности, но он находится на отшибе.

Наталья сравнила территорию вокруг отеля с исчезнувшей цивилизацией, хоть и внутри здания все в порядке

Главной целью поездки россиянки стало озеро Рица и дача Сталина. Вокруг Рицы оказалось много мусора, а дача была закрыта.

Туристка негативно оценила местное ценообразование, так как за сутки цены на одни товары могли сильно измениться. Единственным местом, которое понравилось Наталье, оказался Новый Афон.

Россиянка рекомендует отправиться в однодневный тур именно в Новый Афон. Абхазию туристка не считает местом для отдыха, так как она подходит лишь для однодневных экскурсий.

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