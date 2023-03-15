ВСТРЕЧА БЕСЛАНА ЭШБА И ИЛЬДАРА ШАКИРОВА

Сухум. 15 марта 2023. Абхазия-Информ. В Казани состоялась встреча делегации Администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба с заместителем руководителя Исполнительного комитета Ильдаром Шакировым, который курирует вопросы транспорта, экономического развития и торговли. Он рассказал гостям из Сухума об экономических показателях столицы Татарстана, о потенциале Казани, отметив, что Казань обладает благоприятным инвестиционным климатом.

«Население столицы Татарстана – 1 308 тысяч человек. Казань – крупнейший центр Поволжского экономического района и что является нашей гордостью – место комфортного и мирного проживания более чем 115 национальностей. В городе сосредоточено более 40 процентов всех предприятий и организаций республики. Предприятиями Казани за прошлый год отгружено продукции на 644 миллиарда рублей. Несмотря на внешние экономические санкционные давления, мы считаем, что 11 процентов роста – более чем достойный показатель», – отметил Ильдар Шакиров.

Беслан Эшба и его заместитель Леон Кварчия рассказали об экономическом потенциале Сухума, о налоговых преференциях для инвесторов, об инвестиционном законодательстве Абхазии.

Беслан Эшба отметил, что бюджет Сухума за тр​и последних года увеличился до полутора миллиардов в год, ежегодный рост бюджета составляет около 120 процентов.

Леон Кварчия рассказал, что в структуре экономики преобладают торгово-посреднические услуги, самые развитые – сферы торговли и услуг, а дальше идут туризм, промышленность, банковский сектор.

Представители сухумской администрации отмечали, что необходима диверсификация экономики, чтобы не зависеть исключительно от одной отрасли – туризма. И в этой связи остро стоит вопрос развития производства на месте.

Беслан Эшба рассказал, что планируется подписание соглашения, закрепляющего гарантии российским инвесторам.

«Мы понимаем, что нам нужно привлекать профильных инвесторов, которые знают свое дело, развивать промышленность и производство. По туризму все понятно. Мы не можем объять необъятное. Есть определенная территория, туристические зоны – Гагра, Пицунда, Сухум не так много земель, где можно что-то построить. Приближаемся к некоему потолку по туристическому потоку. Но мы уже понимаем, что дальше остается развивать только уровень сервиса. И надо заниматься развитием производства. Для привлечения промышленного производства, если поделитесь с нами опытом, мы с удовольствием будем искать партнеров, приглашать к сотрудничеству», – сказал Эшба.

Для делегации Абхазии была проведена экскурсия по Старо-Татарской слободе, которая расположена в западной части исторического центра Казани. Старо-Татарская слобода – это территория проживания татарского населения после присоединения Казани к Российскому государству с середины 16 века. В результате реконструкции этого старинного района, слобода постепенно превращается в музей под открытым небом. Улочки слободы объединены в уникальный историко-архитектурный ансамбль, здесь расположены мечети, деревянные и каменные купеческие особняки, сохранившиеся с 19 века.

Исполнительный комитет города Казани – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Казани, наделенный Уставом города Казани полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Казани федеральными законами и законами Республики Татарстан.

Об этом сообщает сайт столицы.