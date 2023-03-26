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Абхазия Информ

В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ТОРГПРЕДОМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 21:09
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В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ТОРГПРЕДОМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. По инициативе президента Торгово-промышленной палаты Тамилы Мерцхулава, в конференц-зале ТПП, состоялась встреча тогрпреда России в Абхазии Залины Кобесовой с абхазскими предпринимателями. В мероприятии приняли участие представители более 30 компаний республики.

Мероприятие «Час с торгпредом России в Абхазии» прошло в интересах экспортно-ориентированных предприятий и предпринимателей, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности, продвижении своих товаров и услуг на рынок России, обмене практическим опытом и знакомстве с особенностями ведения бизнеса в РФ, а также в реализации совместных проектов с российскими коллегами.

Президент ТПП Тамила Мерцхулава обращаясь к участникам мероприятия подчеркнула, что такая встреча проводится впервые и она очень важна.

«Мы продолжаем последовательно углублять нашу интеграцию, убираем барьеры на пути развития торговли. Наша задача – создать необходимые условия для более активного взаимодействия абхазских компаний с российскими партнерами. Сегодня потенциал торгово-экономических связей очень высок, но нам, используя наши возможности, необходимо наращивать объемы, активнее работать с малым и средним бизнесом», – сказала президент ТПП.

Она отметила, что помимо ЮФО, СКФО и ЦФО интересно сотрудничество и с другими регионами России. И в ТПП готовы к проведению совместных мероприятий, бизнес-миссий, обмену опытом и помощи друг другу в решении стоящих задач.

«Главная задача подобных мероприятий не только увеличение товарооборота Абхазии с Россией, это своего рода оценка экспортного потенциала предприятий-экспортеров, определение возможностей привлечения инвестиций в экономику Абхазии», – констатировала Тамила Мерцхулава.

Затем начальник управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства ТПП Лана Киут предоставила информацию о внешнеэкономической деятельности и работе палаты по популяризации республики и продвижению абхазской продукции, а также расширения взаимодействия между представителями бизнеса России и Абхазии.

В свою очередь Залина Кобесова рассказала о возможностях и функциях Торгового представительства, охарактеризовала рынок Российской Федерации, перспективы выхода на него и основные проблемы. Она также отметила растущий импорт, обозначила актуальные тенденции экспортного потенциала и желание российских предпринимателей в продвижении и поставках своей продукции на абхазский рынок.

«Мы работаем в интересах всего экономического блока Российской Федерации. Вы можете через ТПП или непосредственно обратившись в Торгпредство обратиться за помощью в поиске контрагентов на территории России и мы сможем оказать вам посильную помощь. Мы также занимаемся вопросом инвестиций в Республику Абхазия и я думаю, что для абхазских предпринимателей это будет очень выгодно. Мы также совместно с ТПП занимаемся организацией бизнес-миссий: на следующей неделе в Абхазию прибывает представительная делегация из Башкортостана, с участием бизнеса и это еще один шаг к диверсификации наших двусторонних контактов», – сказала Залина Кобесова.

Она также отметила, что российские регионы нацелены активно работать с абхазскими предпринимателями. Но для этого нужно знать, какой есть запрос на внутреннем рынке.

«Абхазия становится более открытой и потребности и возможности республики расширяются. Вы должны вовремя успеть выстроить контакты с российскими регионами на дальнейшую перспективу», – считает торгпред.

Кроме того, Залина Кобесова сообщила о возможности Торгпредства содействовать членам ТПП в участии в многоотраслевых выставках-ярмарках, которые могут стать площадкой для презентации их товаров и услуг.

Затем она ответила на вопросы принимавших участие в мероприятии предпринимателей.

В рамках «Часа с торгпредом России в Абхазии» прошла презентация услуг члена ТПП ЦМР банка и производителя питьевой воды ООО «РЕПРУА».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 марта 2023 21:11

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