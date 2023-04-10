В СТОЛИЧНЫЙ СУД ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОО АНД АДГУРА АРДЗИНБА НА ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

«16 ноября 2022 года Генеральной прокуратуре президентом А. Бжания было дано поручение в течение 15 дней провести соответствующую проверку о возможных хищениях денежных средств при приобретении необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара», в связи с распространенными в СМИ сообщениями об имевших место финансовых нарушениях со стороны лиц, участвующих в реализации данного проекта.

15 февраля 2023 года мною Генеральному прокурору Агрба А.Н. был направлен запрос о предоставлении информации по вышеуказанной проверке.

20 февраля 2023 года за подписью первого заместителя генпрокурора Квициния Д.Г. был получен ответ, о том, что Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия продолжается проверка соответствия действующему законодательству мероприятий по восстановлению ВЛ 220Кв «Ачгуара», и о том, что, в связи с этим направлены ряд запросов в различные организации в том числе в Российскую Федерацию.

28 февраля 2023 года мною повторно Генеральному прокурору был направлен запрос проинформировать, в связи с чем проверка по сообщению о преступлений - в котором содержатся сведения о возможных хищениях денежных средств при заключении контракта на приобретение материалов для капитального ремонта линии «Ачгура», проводится в рамках т.н. общенадзорной проверки, а не в соответствии с требованиями статей 143 и 144 Уголовно-процессуального закона РА.

23 марта 2023 года, вновь за подписью первого заместителя генпрокурора Квициния Д.Г. получен ответ из которого следует, что проверка Генеральной прокуратурой проводится не по поручению президента, а из публикаций в СМИ, которая не содержала безусловных оснований для проведения процессуальной проверки. При этом первый заместитель в очередной раз информирует, что Управлением по надзору за исполнением законодательства продолжается проверка в соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Абхазия» и в соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры и разъясняет, что проводится проверка на предмет соблюдения бюджетного законодательства, регулирующего проведение ремонтно-восстановительных работ.

Таким образом, Генеральной прокуратуре не хватило более 4-х месяцев, чтобы дать заключение о соответствии оспариваемых договоров бюджетному законодательству Республики Абхазия, и так называемому законодательству, регулирующему проведение ремонтно-восстановительных работ».

Адгур Ардзинба полагает, что Генеральной прокуратурой умышленно не проводится проверка поручения президента на основании публикации в СМИ о возможных хищениях денежных средств при приобретении необходимых материалов для капитального ремонта линии которые они обязаны устранить. Невыполнение предписаний суда может служить основанием не только для обжалования связанных с этим действий (бездействия) в суд, но и для принятия мер ответственности за неисполнение судебного решения.

Адгур Ардзинба просит признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Квициния Д.Г. по проведению проверки – сообщения о преступлений о возможных хищениях денежных средств при приобретении необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара», в связи с распространенными в СМИ сообщениями об имевших место финансовых нарушениях со стороны лиц, участвующих в реализации данного проекта в рамках надзора за исполнением законодательства.

Адгур Ардзинба также просит признать бездействие в отношении Генерального прокурора Агрба А.Н. по организации проверки сообщения о преступлений - о возможных хищениях денежных средств при приобретении необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара», в связи с распространенными в СМИ сообщениями об имевших место финансовых нарушениях со стороны лиц, участвующих в реализации данного проекта и обязать его провести проверку в соответствии со статьями 143 и 144 УПК Республики Абхазия, устранить допущенное нарушение с извещением об этом суд.

Вышеуказанная жалоба будет рассматриваться Сухумским городским судом под предводительством судьи Миланы Джинджолия.