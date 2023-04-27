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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ МАШИНЫ С ТАЙНИКАМИ

Новости Четверг, 27 апреля 2023 22:09
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ МАШИНЫ С ТАЙНИКАМИ

Сухум. 27 апреля 2023. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль OPEL, прибывший из Абхазии. После осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса при дальнейшем досмотре была выявлена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Сигареты были спрятаны в салоне под обшивкой спинок сидений, в нише под передним пассажирским сиденьем, а также в багажном отделении машины под обшивкой колесных арок, в нише пластиковой панели. Из тайников таможенниками извлечено 200 пачек (4000 штук) сигарет марки «CHAPMAN».

При досмотре другого транспортного средства УАЗ ПАТРИОТ сигареты аналогичной марки также были обнаружены в салоне и багажном отделении автомобиля под обшивками пассажирского сидения и колесных арок. В этой машине пытались перевезти 220 пачек (4400 штук) сигарет.

Табачные изделия без российских акцизных марок и специальной маркировки ввозились в коммерческих целях для реализации на территории России. Незаконно перемещаемый товар и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 апреля 2023 22:13

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