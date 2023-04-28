ГОРОДСКОЙ СУД ВЗЯЛ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ВИКТОРИЮ САКАНИЯ

Сухум. 28 апреля 2023. Абхазия-Информ. Предварительным следствием установлено, что 13 сентября 2021 года, более точное время следствием не установлено, Сакания Виктория Сергеевна являясь старшим судебным исполнителем по г. Сухум, Сухумскому и Гулрыпшскому районам ССИ МЮ Республики Абхазия, используя свое служебное положение, совершила хищения денежных средств Службы судебных исполнителей Министерства Юстиции Республики Абхазия, поступивших ей от должника с целью зачисления на счет ССИ МЮ Республики Абхазия для частичного погашения уголовного штрафа во исполнение решения Гагрского районного суда от 25 марта 2015 года, затем изготовила подложную банковскую квитанцию и приобщила к материалам исполнительного производства ССИ МЮ Республики Абхазия.

Так, старший судебный исполнитель по г. Сухум, Сухумскому и Гулрыпшскому районам ССИ МЮЮ Республики Абхазия Сакания Виктория Сергеевна, введя должника в заблуждение относительно своих намерений осуществить частичную оплату уголовного штрафа, размер которого составлял 305 000 (триста пять тысяч) рублей с зачислением на счет ССИ МЮ Республики Абхазия в обеспечение исполнительного производства, путем обмана, намереваясь похитить переданные от родственников последнего денежные средства в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, из которых по факту через ООО КБ «КИБИТ-БАНК» был осуществлен перевод на счет N05020000290 ССИ МЮ Республики Абхазия денежной суммы в размере 1 000 (одной тысячи) рублей, а оставшуюся сумму похитила, после чего, искажая фактические данные, изготовив сфальсифицированную, подложную квитанцию ООО КБ «КИБИТ-БАНК» на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей, осуществила действия направленные на внесение данной квитанции в вышеуказанное исполнительное производство, причинив тем самым ущерб Службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия в сумме 99 000 (девяноста девяти тысяч) рублей, т.е. в крупном размере.

В удовлетворении ходатайства СГБ Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктории Сакания было отказано, однако в отношении последней была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июня 2023 года включительно.

Постановление с правом обжалования в кассационную коллегию Верховного суда Республики Абхазия по уголовным делам через Сухумский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Виктория Сакания считается невиновной пока ее вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.