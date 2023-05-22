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Абхазия Информ

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ НАСТАВНИКАМ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Понедельник, 22 мая 2023 21:01
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ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ НАСТАВНИКАМ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр прошел открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. В турнире принимали участие шесть команд из Южной Осетии, Северной Осетии, Луганской Народной Республики, Туапсе, Невинномысска и сборная Абхазии.

По итогам турнира первое место заняла команда «Дигора» из Северной Осетии, второе место у команды из Невинномысска, третье место заняли прошлогодние победители турнира – команда из ЛНР, сборная Абхазии стала четвертой.

Были названы и лучшие игроки турнира. Лучшим блокирующим стал Евгений Лихачев из ЛНР, связующим – Федор Шулик из Ставрополя, защитником – Ахсартаг Балоев из Дигоры, доигровщиком – Асхар Балоев из Дигоры, лучшим игроком турнира признан Тимур Исмоилов.

Победителям и призерам турнира, а также лучшим игрокам были вручены денежные призы от Госкомитета и родных Эдуарда Пилия.

Наставникам команды из Южной Осетии Жанне Бикоевой и Инге Хубежовой лично от мэра Сухума Беслана Эшба были вручены денежные подарки.

В церемонии награждения команд приняли участие председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба и семья Эдуарда Пилия. Организаторы – Госкомитет по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 21:14

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