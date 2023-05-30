«МОСТ СЧАСТЬЯ» ЧЕРЕЗ РЕКУ СУХУМКА ДЕМОНТИРОВАН В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ГРАЖДАН

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ . На Набережной махаджиров на участке от кафе «Амра» до памятника махаджирам в рамках ремонтно-восстановительных работ, запланированных столичной администрацией в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, будут обновлены бетонные фонарные столбы, подведены новые кабели освещения под ними и заменят нефункционирующие фонари.

Приведут в порядок тумбы, их покрасят, а каменные парапеты почистят.

Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации Сухума Астамур Пипия, накануне завершили прокладку электрического кабеля под плафонами.

Собираются благоустроить и расширить зону отдыха на набережной у моря, соединенную прогулочным мостиком через речку Сухумка.

«Пешеходный мост через реку Сухумка, соединяющий два планируемых зоны отдыха, демонтировали в целях безопасности наших граждан, так как он не рассчитан на одновременное прохождение большого потока людей. Сам мост пешеходный, прогулочный, если на нем одновременно встанут 50 человек, мы не можем гарантировать, что само полотно, которое лежит на нем, выдержит нагрузку. Если одна из досок поломается, человек может поранить ногу, и в целях безопасности самих граждан такое предприняли. Сейчас мы отвезли мост в цех. Усилим и увеличим его несущую, пропускную способность, чтобы в будущем, когда будет большой поток людей по нему прогуливаться на той части набережной, мы уже не задумывались о безопасности людей», – сказал Пипия.

Он сообщил, что «Горстройпроектом» ведутся работы и в другой части набережной – по адресу Набережная махаджиров 60-62.

​«По этому адресу мы восстановили ливневку и канализацию. Здесь была проблема - людей топило, канализация была вперемешку с ливневкой, и все это уходило у нас в море. Мы сейчас все это централизовали. Канализация уходит в центральную канализацию, а дождевая вода из ливневки уходит в море. Работа идет по нашему направлению, и не связывается с какими-то иными мероприятиями», – заметил он.

Об этом сообщает сайт столицы.