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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 30 мая 2023 19:48
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ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ.На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни  в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль TOYOTA, прибывший из Республики Абхазия.

При осмотре транспортного средства с использованием МИДК, дальнейшем досмотре машины в дне кузова таможенники обнаружили самодельную потайную нишу, в которой  была спрятана незаконная табачная продукция. Всего из тайника  извлечено 1235 пачек (24 700 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» с абхазскими акцизными марками, произведенных в ОАЭ.

Незаконно перемещаемый товар и автомобиль как средство правонарушения изъяты, возбуждены дела об АП ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 30 мая 2023 19:52

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