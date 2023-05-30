ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ . На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль TOYOTA, прибывший из Республики Абхазия.

При осмотре транспортного средства с использованием МИДК, дальнейшем досмотре машины в дне кузова таможенники обнаружили самодельную потайную нишу, в которой была спрятана незаконная табачная продукция. Всего из тайника извлечено 1235 пачек (24 700 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» с абхазскими акцизными марками, произведенных в ОАЭ.

Незаконно перемещаемый товар и автомобиль как средство правонарушения изъяты, возбуждены дела об АП ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.