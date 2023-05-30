АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОППОЗИЦИИ

Однако глава государства обоснованно отказал в отставке правительства. В своей речи он заявил:

«При всем моем уважении к собравшимся, ко всем гражданам, не являясь организатором данного митинга, я заявляю, что отставка принята не будет.

Создан совет по реформам, мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в АНД и в другие организации. Мы намерены продолжать работу по реформам. Если и вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен.

Решение об отмене распоряжения о либерализации торговли с Грузией принималось на уровне наших министерств и представляет интересы граждан Абхазии. Тезис о том, что мы поддерживаем экономику Грузии, не состоятелен. В республику ввозят вещи, в которых нуждаются наши граждане, по выгодной цене.

Если я, будучи главой государства, что-то предлагаю, значит, я исхожу исключительно из интересов своего народа и все тщательно продумываю.

И связывать энергетическую проблему с темой апартаментов неправильно. Это две совершенно разные темы.

Сегодня возможно создать законы, которые бы обязывали установить газгольдеры. Также можно разработать технологии, с помощью которых система электроснабжения и горячего водоснабжения посредством солнечных батарей для жилья площадью 20 тысяч квадратных метров будет стоить 70 миллионов рублей. Это означает, что на каждый квадратный метр потребуется всего 3500 рублей. Существуют соответствующие технологии, и это не окажет никакого отрицательного влияния на нашу энергетическую систему.

У нас также есть программа по газификации. Планируется сделать газ альтернативным источником теплоснабжения. Те, кому это интересно, могут детально ознакомиться с соответствующими документами, которые находятся в Администрации Президента.

Что касается Соглашения по Пицунде, то оно еще не ратифицировано. Этим вопросом будут заниматься люди, которых избрал народ – депутаты Парламента Абхазии.

Вопрос апарт-отелей также находится в компетенции Парламента. Этот законопроект в первую очередь является экономическим, и если он несет в себе какие-либо риски или угрозы, все это будет учтено при его рассмотрении и принятии нашим законодательным органом».

Президент также подробно обосновал представителям оппозиции все остальные пункты резолюции.

Об этом сообщает сайт главы государства.