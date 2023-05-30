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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОТКАЗАЛСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ

Новости Вторник, 30 мая 2023 20:16
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ПРЕЗИДЕНТ ОТКАЗАЛСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ. Секретарь Совета безопасности Абхазии  Сергей Шамба рассказал людям, стоящим у президентской Администрации,  об итогах переговоров представителей оппозиции с президентом Асланом Бжания. К президенту для передачи текста резолюции митинга были направлены представители оппозиции Тимур Гулия, Саид Бутба и Вианор Ашба.

«Первое требование оппозиции заключалось в том, чтобы президент незамедлительно принял решение об отставке правительства. Кроме того, оппозиция требовала не направлять в Парламент законопроект об апартаментах, а также отозвать из Парламента российско-абхазские соглашения  по госдаче «Пицунда» и о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В числе требований  значилась  разработка градостроительного  кодекса. Участники митинга оппозиции требовали также, чтобы президент вышел к ним. Президент сказал сразу, что никакой отставки правительства быть не может, этот вопрос снимается сразу», –  сообщил  Шамба.

Что касается законопроектов и соглашений, которые беспокоят общество,  то  решения по этим вопросам  будет принимать Парламент,  где работают  люди, избранные народом и имеющие больше права, чем собравшиеся на митинге люди.

Президент показал представителям оппозиции материалы по разработке Градостроительного кодекса.

«По поводу посещения митинга президент сказал следующее: «Если я пойду туда, вы видите, мои сторонники тоже стоят, за мной пойдёт немало людей, что может привести к непредсказуемым последствиям. Может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным идти туда», – передал Шамба слова главы государства.  

В ответ на отказ президента  выйти к митингующим, Вианор Ашба, по словам Шамба, сказал: «Тогда мы  требуем отставки президента».

«На это другие представители оппозиции сказали, что это не мнение митинга,  и они с этим не согласны. После этого они все  пошли к своим сторонникам, и мы сейчас ждём, какие дальше будут приняты решения», –  сказал Шамба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 мая 2023 20:24

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