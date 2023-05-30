ПРЕЗИДЕНТ ОТКАЗАЛСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ

Сухум. 30 мая 2023. Абхазия-Информ . Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба рассказал людям, стоящим у президентской Администрации, об итогах переговоров представителей оппозиции с президентом Асланом Бжания. К президенту для передачи текста резолюции митинга были направлены представители оппозиции Тимур Гулия, Саид Бутба и Вианор Ашба.

«Первое требование оппозиции заключалось в том, чтобы президент незамедлительно принял решение об отставке правительства. Кроме того, оппозиция требовала не направлять в Парламент законопроект об апартаментах, а также отозвать из Парламента российско-абхазские соглашения по госдаче «Пицунда» и о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В числе требований значилась разработка градостроительного кодекса. Участники митинга оппозиции требовали также, чтобы президент вышел к ним. Президент сказал сразу, что никакой отставки правительства быть не может, этот вопрос снимается сразу», – сообщил Шамба.

Что касается законопроектов и соглашений, которые беспокоят общество, то решения по этим вопросам будет принимать Парламент, где работают люди, избранные народом и имеющие больше права, чем собравшиеся на митинге люди.

Президент показал представителям оппозиции материалы по разработке Градостроительного кодекса.

«По поводу посещения митинга президент сказал следующее: «Если я пойду туда, вы видите, мои сторонники тоже стоят, за мной пойдёт немало людей, что может привести к непредсказуемым последствиям. Может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным идти туда», – передал Шамба слова главы государства.

В ответ на отказ президента выйти к митингующим, Вианор Ашба, по словам Шамба, сказал: «Тогда мы требуем отставки президента».

«На это другие представители оппозиции сказали, что это не мнение митинга, и они с этим не согласны. После этого они все пошли к своим сторонникам, и мы сейчас ждём, какие дальше будут приняты решения», – сказал Шамба.

Об этом сообщает Апсныпресс.