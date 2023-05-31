В ИЮНЕ РУСДРАМ ОТПРАВИТСЯ НА БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ В СИБИРЬ И ТАТАРСТАН

Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-Информ . С 19 по 29 июня сухумский Театр Искандера (РУСДРАМ) будет гастролировать в Сибирском федеральном округе и Республике Татарстан.В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России, РУСДРАМ покажет спектакли «Красавец мужчина» А.Н. Островского и «Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорки в городах Новокузнецк (21 и 22 июня на сцене Новокузнецкого драматического театра) и Горно-Алтайск (24 и 25 июня на сцене Национального драматического театра им. П.В. Кучияк).

28 июня в рамках V Международного фестиваля русских зарубежных театров на сцене Русского драматического театра «Мастеровые» в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) состоится показ спектакля «Красавец мужчина». В программе этого года – спектакли семи театральных коллективов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Южной Осетии. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.

Как подчеркнул генеральный директор Театра Искандера Ираклий Хинтба, организаторами гастролей и фестиваля обеспечиваются максимально комфортные условия для проезда и проживания коллектива театра, оказывается всесторонняя поддержка для успешных выступлений.

«В нынешнем году, когда отмечается 200-летие А.Н.Островского, мы с радостью продолжим знакомить российского зрителя с прекрасным спектаклем «Красавец мужчина» – гордимся тем, что сыграли его 12 апреля в Санкт-Петербурге, в День рождения великого русского драматурга. И, конечно, повезем один их классических РУСДРАМовских спектаклей, многолетний хит нашего репертуара, участник множества гастролей и фестивалей – «Кровавую свадьбу» Ф.Г. Лорки. Эти спектакли во всей красе представят великолепную труппу Искандеровского театра российским зрителям», – отметил Ираклий Хинтба.