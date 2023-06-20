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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЕРИМОМ НАХУШЕВЫМ

Новости Вторник, 20 июня 2023 19:48
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЕРИМОМ НАХУШЕВЫМ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба встретился с Народным артистом Кабардино-Балкарской Республики Черимом Нахушевым.


Черим Нахушев, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за содействие в проведении концерта и отметил: «В Абхазии в сентябре исполняется 30 лет со Дня Победы, и я на сцене уже 30 лет, вот такое приятное совпадение». Артист рассказал о том, что в концерте примет участие и знаменитый ансамбль адыгского танца «Кабардинка».

Бадра Гунба также проинформировал гостя о том, что Президент Абхазии Аслан Бжания поручил оказать всяческое содействие в запланированном мероприятии: «Нам известно, что руководство КБР это событие опекает и относятся к нему с трепетом. Хочу заверить Вас в том, что и мы готовы быть причастными к этому концерту».

По окончании встречи вице-президент вручил Чериму Нахушеву памятную монету с изображением Фазиля Искандера.

На встрече также присутствовал министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 20 июня 2023 19:57

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