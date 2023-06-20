БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЕРИМОМ НАХУШЕВЫМ





Черим Нахушев, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за содействие в проведении концерта и отметил: «В Абхазии в сентябре исполняется 30 лет со Дня Победы, и я на сцене уже 30 лет, вот такое приятное совпадение». Артист рассказал о том, что в концерте примет участие и знаменитый ансамбль адыгского танца «Кабардинка».





Бадра Гунба также проинформировал гостя о том, что Президент Абхазии Аслан Бжания поручил оказать всяческое содействие в запланированном мероприятии: «Нам известно, что руководство КБР это событие опекает и относятся к нему с трепетом. Хочу заверить Вас в том, что и мы готовы быть причастными к этому концерту».



По окончании встречи вице-президент вручил Чериму Нахушеву памятную монету с изображением Фазиля Искандера.



На встрече также присутствовал министр культуры Республики Абхазия Даур Кове.