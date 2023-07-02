ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ПРОШЛИ В СУХУМЕ
Новости Воскресенье, 02 июля 2023 13:09
Сухум. 2 июля 2023. Абхазия-Информ. Спортсмены отделения Федерации каратэ кекусинкай поселка Агудзера заняли первое общекомандное место в открытом первенстве и чемпионате Абхазии. Серебряными призерами турнира стали сухумские спортсмены, третье место заняли чеченские каратисты.
Первенство и чемпионат по каратэ кекусинкай проходили 1 июля в городе Сухум.
Турнир был приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Соревнования проходили среди детей 6-7, 8-9, 10-11, 23-13, 14-15, 16-17 лет и среди мужчин 18 лет и старше. В турнире приняли участие около 150 спортсменов в составе 9 команд из Сухума (3 команды), Очамчыры, Гудауты, Агудзеры, Чеченской Республики, Южной Осетии и Республики Крым.
Главный судья - президент Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия Виталий Читанава (черный пояс, 2 дан).
Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай РА.
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