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Абхазия Информ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Новости Воскресенье, 02 июля 2023 13:09
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 2 июля 2023. Абхазия-Информ. Спортсмены отделения Федерации каратэ кекусинкай поселка Агудзера заняли первое общекомандное место в открытом первенстве и чемпионате Абхазии. Серебряными призерами турнира стали сухумские спортсмены, третье место заняли чеченские каратисты.



Первенство и чемпионат по каратэ кекусинкай проходили 1 июля в городе Сухум.
Турнир был приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Соревнования проходили среди детей 6-7, 8-9, 10-11, 23-13, 14-15, 16-17 лет и среди мужчин 18 лет и старше. В турнире приняли участие около 150 спортсменов в составе 9 команд из Сухума (3 команды), Очамчыры, Гудауты, Агудзеры, Чеченской Республики, Южной Осетии и Республики Крым.

Главный судья - президент Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия Виталий Читанава (черный пояс, 2 дан).  

Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай РА.

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