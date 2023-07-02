ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Первенство и чемпионат по каратэ кекусинкай проходили 1 июля в городе Сухум.

Турнир был приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Соревнования проходили среди детей 6-7, 8-9, 10-11, 23-13, 14-15, 16-17 лет и среди мужчин 18 лет и старше. В турнире приняли участие около 150 спортсменов в составе 9 команд из Сухума (3 команды), Очамчыры, Гудауты, Агудзеры, Чеченской Республики, Южной Осетии и Республики Крым.

Главный судья - президент Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия Виталий Читанава (черный пояс, 2 дан).

Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай РА.