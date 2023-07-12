СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ ПЕРМСКИХ И СУХУМСКИХ МАЛЕНЬКИХ БАЛЕРИН

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба прошел совместный концерт классического танца юных воспитанников Школы классической хореографии Fouetté (г. Пермь) и Центра Детского развития и творчества «Wonder Kid. A-balet» (г. Сухум).

По словам заместителя главы Администрации Сухума Леона Кварчия, изначально выступление маленьких балерин планировалось 9 июля на набережной, в рамках празднования Дня города, но из-за погоды пришлось дважды перенести мероприятие.

« Уважаемые друзья, жители и гости нашей столицы! – сказал он, обращаясь к зрителям в зале. – Давайте мы сегодня вместе поприветствуем наших маленьких гостей, которые приехали к нам из города Пермь, а также учащихся нашей сухумской школы балета, которые совместно приготовили для нас праздничную программу выступления в честь Дня города. Изначально планировалось организовать их выступления в воскресенье на набережной, но в связи с тем, что погода внесла свои коррективы, перенесли его в филармонию, но опять-таки в воскресенье погода испортилась, что происходило в республике вы знаете, решили не рисковать и не везти детей из Пицунды, где они располагаются. Поэтому перенесли на сегодняшний день. Опять же погода подвела, поговорка о том, что у природы нет плохой погоды, не всегда верна. У нас не получилось собрать полный зал, поэтому детям требуется особая поддержка, будем хлопать и аплодировать сильнее, чем обычно».

Глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что благодаря подобным совместным проектам происходит знакомство и взаимообогащение культур.

«Мне кажется, особенно важно, когда уже в таком возрасте дети начинают между собой дружить. И только тогда будет взаимообогащение наших культур. Уверен, нас ждет незабываемый вечер и интересная программа. Я тоже призываю вас поддержать ребят», – сказал Федотов.

Юные балерины из Школы классической хореографии Fouetté исполнили двадцать танцевальных номеров. Один номер – вариации из балета «Чиполино» – совместно с ученицами сухумской балетной школы.

Как рассказала руководитель Центра детского развития и творчества «Wonder Kid. A-balet» Гуранда Конджария, заключено соглашение о сотрудничестве с пермской школой.

«Мы заключили соглашение о кураторстве. А это означает, что они знают лично каждого ребёнка, обучающегося у нас, прорабатывают программы вместе с нашими педагогами, занимаемся постоянно повышением квалификации - либо это еженедельные зум-встречи, либо онлайн занятия для наших детей один раз в неделю. И мы работаем по полному присмотру наших партнёров из города Пермь. Сейчас руководитель школы, прима-балерина Пермского театра Елена Левина и ее ученики приехали в Абхазию для проведения детского лагеря. С ними приехали 28 учениц, некоторые уже выпускницы и обучаются в Вагановском училище. Надеюсь, что наше сотрудничество будет длительным, долгосрочным, плодотворным и принесёт соответствующие плоды для всех жителей. Подобный концерт проводится, чтобы привить любовь к классическому танцу, так как классический танец основа основ и в любом виде танцевальной деятельности он обязательно пригодится ребёнку», – сказала Конджария.

Школе классической хореографии Fouetté из Перми 15 лет, призер многих хореографических международных конкурсов.

Сухумскому Центру детского развития и творчества «Wonder Kid. A-balet» 5 лет, в нем обучаются балету дети с 3 до 13 лет.

Об этом сообщает сайт столицы.