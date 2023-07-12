ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ СУБСИДИРОВАЛО ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ ДЛЯ КАМАНСКОГО МОНАСТЫРЯ

«Мы подготовили сертификат, подписанный министром Правительства Москвы Сергеем Евгеньевичем Черёминым на приобретение церковной утвари для приходов православных храмов Республики Абхазия. В ближайшее время её доставят вам в монастырь», – сказал Игорь Ткач.

Настоятель монастыря игумен Игнатий (Киут) поблагодарил Правительство Москвы за многолетнюю поддержку, отметив, что такие гуманитарные связи сближают Россию и Абхазию.

«Дом Москвы в Сухуме всегда нам оказывает помощь. В первый год открытия мэрия Москвы преподнесла нам икону Святой Троицы, выполненную в очень сложном графическом стиле. У нас с вами очень тесные связи. И ту помощь, которую мы получаем от Москвы – для нас очень важна. Она объединяет людей, объединяет Абхазию и Россию. Мир вам! Божьей помощи! Храни Вас Господь! Я очень Вас благодарю за эту помощь», – сказал отец Игнатий.

Правительство Москвы ежегодно выделяет субсидию на приобретение церковной утвари и литературы в Абхазию и не первый год поддерживает Каманский монастырь. В разные годы в дар Храму Иоанна Златоуста передавались лампады, кресты, иконы и другая церковная утварь.

Приобретение церковной утвари, закупка духовной литературы, комплектов богослужебных книг, предметов внутреннего убранства храма – далеко не полный перечень социально-гуманитарных дел, которые под эгидой Правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы проводятся на регулярной основе Домом Москвы в Сухуме.