В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2023»
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:38
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. В шахматной школе имени Анатолия Карпова стартовал ежегодный Международный шахматный турнир «Сухум Опен 2023» среди взрослых и детей. сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Турнир приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Соревнования состоят из турниров МД 7 (2016 года рождения и младше), турнир МД 8 (2015 года рождения и младше), турнир МД 9 (2014 года рождения и младше), турнир МД 10 (2013 года рождения и младше), турнир МД 11 (2012 года рождения и младше), турнир МД 12 (2011 года рождения и младше) и турнир А (основной). Детские турниры состоят из 7 туров, турнир А из 9.
«Предстоит сыграть по возрастным группам. Сегодня мы играем в группах до 7 и 8 лет, в группе до 7 лет участвуют 30 спортсменов. Также, сегодня играют самые юные участники, некоторым из которых еще не исполнилось 6 лет», – отметил главный судья турнира Альберт Карапетян.
Организаторы – Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум и Федерация шахмат Абхазии.
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