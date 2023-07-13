В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2023»

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . В шахматной школе имени Анатолия Карпова стартовал ежегодный Международный шахматный турнир «Сухум Опен 2023» среди взрослых и детей. сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Турнир приурочен к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.