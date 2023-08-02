Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Вышел очередной выпуск научных трудов Рицинского реликтового национального парка приуроченный к 25-летию со дня образования национального парка. Первое издание «Труды Рицинского реликтового национального парка. Выпуск I» вышло в печать в 2017 г.

«Труды Рицинского реликтового национального парка. Выпуск II» – периодическое издание, в котором публикуются результаты научных исследований, проводимых на территории национального парка за последние 5 лет с 2017 по 2022 года.

В сборник вошли результаты исследований абхазских ученых и ученых крупных исследовательских институтов и центров из разных городов России. В сборнике представлено 17 статей, в том числе статья, посвященная памяти В.И. Маландзия (автор Дбар Р.С.) и хроника экспедиций, проводимых в РРНП за 10 лет работы (2012 - 2022 гг.).

Редактор издания – кандидат географических наук, доцент, заслуженный деятель науки Республики Абхазии, заведующий отделом науки и экопросвещения РРНП И.В.Тания.

Рецензент – доктор биологических наук, заслуженный эколог России, заместитель директора по науке Сочинского национального парка Б.С.Туниев.

Копирайтеры – А.А.Смыр и Л.О.Лейба.

Дизайн и верстака – Е.Б.Сангулия.

Ознакомится со вторым выпуском сборника «Труды Рицинского реликтового национального парка» можно на сайте www.ritsa-park ru, а также в библиотеках Абхазии.