АСЛАН БЖАНИЯ ПООБЕЩАЛ ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ ТУРИСТАМ ЛАЙНЕРА «ASTORIA GRANDE»

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Круизный лайнер «Astoria Grande» с российскими туристами и звездами, которые известны поддержкой Владимира Путина, накануне покинул Батумский порт, в котором туристов встретили акциями протеста.

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил готовность приема лайнера «Astoria Grande» в Абхазии и пообещал теплый прием для российских туристов, сообщает ТАСС.

«Республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное, – сказал Бжания ТАСС, комментируя недружественные акции против российских туристов в грузинском порту Батуми. – Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа Astoria Grande. С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства».