ТПП АБХАЗИИ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. В ходе рабочего визита в Грозный и участия в заседании ассоциации торгово-промышленных палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Чеченской Республики.

С абхазской стороны соглашение подписала президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, со стороны Чечни – президент Союза Торгово-промышленной палаты ЧР Юсуп Чуликов.

Подписание проходило в конференц-зале отеля «The Local» в рамках бизнес-встречи, в которой приняли участие председатель правительства ЧР Муслим Хучиев, министр экономического, территориального развития и торговли Рустам Шаптукаев, министр финансов Султан Тагаев, президент ТПП РФ Сергей Катырина, руководители территориальных палат России, предприниматели Чеченской Республики, СМИ.

«Наша задача продолжить работу во благо укрепления нашего сотрудничества. Отрадно наблюдать как ваша республика гостеприимно открывается для туристов и других гостей. Идет процесс социально-экономического развития по разным направлениям», – подчеркнула Тамила Мерцхулава после подписания.

Подписанное соглашение имеет важное значение для расширения отношений между Абхазией и Чеченской Республикой и включает в себя мероприятия, направленные на презентацию экономического потенциала двух республик и призвано способствовать оказанию эффективной поддержки отечественному предпринимательству.