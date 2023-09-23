УТВЕРЖДЕН ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ И ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. СУХУМ

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение №126 «Об утверждении Временного регламента предельной высоты и предельного количества этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части г. Сухум».

Распоряжение подписано с целью регламентации нового строительства и реконструкции в городе Сухум, до принятия и вступления в силу Градостроительного кодекса Республики Абхазия и подзаконных актов, издаваемых на основе и во исполнение Градостроительного кодекса Республики Абхазия, в соответствии со статьей 10 и статьей 18 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия».

Администрации г. Сухум предписано обеспечить контроль за исполнением требований Временного регламента предельной высотности и этажности и в установленном законодательстве порядке направлять в Кабинет Министров Республики Абхазия акты Администрации г. Сухум и в регламентируемой схеме.

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Временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части г. Сухум.

1. Настоящий Временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части г. Сухум (далее — Регламент) устанавливает предельную высоту и предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и реконструкции в центральной части г. Сухум.

2. В целях настоящего Регламента центральная часть г. Сухум определяется в границах: улица Ш. Инал-Ипа (от набережной Диоскуров до ул. С, Басария); улица С. Басария (от улицы Ш. Инал-Ипа до проспекта Леона); проспект Леона (от улицы С. Басария до улицы Д. Гулиа); улица Д. Гулиа (от проспекта Леона до улицы генерала Агрба); улица генерала Агрба (от улицы Д, Гулиа до улицы В. Г. Ардзинба); улица В. Г. Ардзинба (от улицы Генерала Агрба до Красного моста); набережная реки Беслетка (от Красного моста до памятника Махаджирам); набережная Махаджиров (от улицы Званба до улицы генерала Дбар); набережная Диоскуров (от. улицы Генерала Дбар до Мемориала Великой Отечественной войны).

3. Элементом планировочной структуры (зоны) в настоящем Регламенте определен квартал в границах линий улично-дорожной сети (не пересекаемый улично-дорожной сетью).

4. С целью сохранения архитектурного ландшафта и видовых характеристик при определении предельной высоты зоны учитываются рельеф местности, высота сложившейся застройки, наличие доминант в сложившейся застройке и применяется принцип повышения высотности в зонах в зависимости от удаления от моря (самая низкая высотность у моря, за исключением отдельных случаев, установленных настоящим Регламентом).

5. Предельные параметры по высотности и предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для объектов нового строительства и/или реконструкции в соответствии с настоящим Регламентом составляют:

1.1. по улице С. Басария от улицы Ш. Инал-Ипа до проспекта Леона: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.2. по проспекту Леона от улицы С. Басария до улицы Н, Лакоба: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.3. по проспекту Леона от улицы Н. Лакоба до набережной Махаджиров: не выше шести этажей и/или двадцати двух метров;

1.4. по улице Д. Гулиа от улицы Ш. Инал-Ила до улицы Генерала `Аршба: не выше семи этажей и/или двадцати пяти метров;

1.5. по улице Д. Гулиа от улицы Аидгылара до улицы Генерала Аршба: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.6. по улице В. Г. Ардзинба от улицы Генерала Аршба до Красного моста: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.7. по улице Джанашия от улицы В.Г. Ардзинба до улицы А. Читанава: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.8. по улице Генерала Агрба от улицы Д. Гулиа до улицы А. Читанава: не выше трех этажей и/или одиннадцати метров;

1.9. по улице А. Чочуа от улицы Д. Гулиа до улицы А. Читанава: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.10. по улице С. Званба от улицы Д. Гулиа до проспекта Аиааира: не выше трех этажей и/или одиннадцати метров;

1.11. по улице С. Званба от проспекта Аиааира до улицы Н. Лакоба: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.12. по улице С. Званба от улицы Н. Лакоба до улицы А. Читанава: не выше трех этажей и/или одиннадцати метров;

1.13. по улице С. Званба от улицы А. Читанава ло набережной реки Беслетка: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.14. по улице А. Читанава: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

15. по улице Академика Марра от улицы Д. Гулиа до улицы Н. Лакоба: не выше трех этажей и/или одиннадцати метров;

1.16. по улице Пушкина от улицы Д, Гулиа до улицы Н. Лакоба: не выше шести этажей и/или двадцати двух метров;

1.17. по улице Аидгылара от улицы В. Г. Ардзинба до набережной Махаджиров: не выше шести этажей и/или двадцати двух метров;

1.18. по улице Конфедератов от улицы В. Г. Ардзинба до набережной Махаджиров: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.19. по улице И. Когония от улицы Конфедератов до границы земельного участка, занимаемого Посольством Российской Федерации в Республике Абхазия: не выше шести этажей и/или двадцати двух метров;

1.20. по набережной Махаджиров от улицы Аидгылара до улицы Конфедератов: не выше трех этажей и/или одиннадцати метров;

1.21. по улице Генерала Аршба от улицы С. Басария до улицы В. Г. Ардзинба: не выше девяти этажей и/или тридцати одного метров;

1.22. по улице Генерала Аршба от улицы В. Г. Ардзинба до улицы Н. Лакоба: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.23. по улице Генерала Аршба от улицы Лакоба до улицы И. Когония: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.24. по улице Генерала В.Г. Аршба от улицы И. Когония до набережной Махаджиров: не выше четырех этажей и/или четырнадцати метров;

1.25. по улице Абазинская от улицы С. Басария до улицы Н. Лакоба: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.26. по улице Абазинская от улицы Н. Лакоба до улицы Аргун-Коношок: не выше семи этажей и/или двадцати пяти метров;

1.27. по улице Ю. Воронова от улицы С. Басария до улицы Н. Лакоба: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров;

1.28. по улице Ю. Воронова от улицы Н. Лакоба до улицы И. Когония: не выше одиннадцати этажей и/или тридцати семи метров;

1.29. по улице Ю. Воронова от улицы И. Когония до улицы Аргун-Коношок: не выше семи этажей и/или двадцати пяти метров;

1.30. по улице генерала Дбар от улицы С.Басария до улицы И. Когония: не выше пяти этажей и /или семнадцати метров;

1.31. по улице генерала Дбар от улицы И. Когония до набережной Махаджиров: не выше шести этажей и/или двадцати двух метров;

1.32. по улице Ш. Инал-Ипа (по четной стороне) от улицы С. Басария до улицы И. Когония: не выше пяти этажей и/или семнадцати метров.

6. Предельно допустимая высота объекта капитального строительства рассчитывается в метрах от средней планировочной отметки земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли или конька кровли с учетом нефункциональных элементов.

7. Предельные параметры внутриквартальной застройки не должны по высотности превышать максимальных параметров высотности застройки соответствующего квартала в границах линий улично-дорожной сети (не пересекаемый улично-дорожной сетью).