НОВЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕНЬ ВОЙНЫ»

Это коллективный труд трех авторов проекта: режиссера и сценариста Занды Какалия, оператора Джано Цурцумия и продюсера Анжелы Бебия. Как уточнила «Абхазия-Информ» Анжела Бебия, идея создания полнометражного фильма на тему войны возникла у авторов год назад. В этом документальном кино собраны воспоминания людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Война всегда разная для тех, кто в ней сражается, и для тех, кто находится за линией огня, но всегда одинаково ужасная и трагичная. Здесь раскрываются судьбы простых людей, которые в одно мгновенье оставили прошлую мирную жизнь…», – отмечается в аннотации к фильму.

В первой части идет повествование семи героев. Это мама двоих детей Инга Барганджия, ветеран войны Гела Чантурия, телеоператор Валерий Квеквескири (во время войны ему было 9 лет), помощник спикера Парламента Абхазии Ирма Цулукия (во время войны она работала медсестрой госпиталя в г. Ткуарчал), доброволец Виктор Бледных, мать погибшего Нанули Джарсалия, тележурналист Рада Аргун.

Вторая часть фильма «Тень войны» будет транслироваться в 2024 году.

Фильм создан при поддержке президента Аслана Бжания и Министерства культуры Абхазии.