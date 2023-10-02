НОВЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕНЬ ВОЙНЫ»
Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. С 30 сентября Телекоммуникационная компания «ООО Система» включила в список предлагаемых фильмов новый полнометражный документальный проект «Тень войны» 1 часть. (kino.cyxym.net). Длительность: 1 час 2 минуты.
Это коллективный труд трех авторов проекта: режиссера и сценариста Занды Какалия, оператора Джано Цурцумия и продюсера Анжелы Бебия. Как уточнила «Абхазия-Информ» Анжела Бебия, идея создания полнометражного фильма на тему войны возникла у авторов год назад. В этом документальном кино собраны воспоминания людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг.
«Война всегда разная для тех, кто в ней сражается, и для тех, кто находится за линией огня, но всегда одинаково ужасная и трагичная. Здесь раскрываются судьбы простых людей, которые в одно мгновенье оставили прошлую мирную жизнь…», – отмечается в аннотации к фильму.
В первой части идет повествование семи героев. Это мама двоих детей Инга Барганджия, ветеран войны Гела Чантурия, телеоператор Валерий Квеквескири (во время войны ему было 9 лет), помощник спикера Парламента Абхазии Ирма Цулукия (во время войны она работала медсестрой госпиталя в г. Ткуарчал), доброволец Виктор Бледных, мать погибшего Нанули Джарсалия, тележурналист Рада Аргун.
Вторая часть фильма «Тень войны» будет транслироваться в 2024 году.
Фильм создан при поддержке президента Аслана Бжания и Министерства культуры Абхазии.
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