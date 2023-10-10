Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Абхазский государственный молодежный театр начал работу над новым спектаклем «Старший сын» Александра Вампилова. Режиссер-постановщик спектакля Наталья Николаева, которая уже ставила спектакли в молодежном театре «Укрощение строптивой» В. Шекспира и «Голый Король» Е. Шварца.

«Работа над распределением ролей уже началась, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами результатами этого удивительного процесса», – отмечается в пресс-релизе театра на официальной странице в соцсети ФБ.

«Старший сын» – комедия в двух действиях Александра Вампилова, написанная в 1967 году. В Москве пьеса впервые была поставлена в театре им. М.Н. Ермоловой осенью 1972 г. (режиссер Г. Косюков).