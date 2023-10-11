АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ СУХУМ – УФА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии уверен, что после открытия Сухумского аэропорта количество туристов из Башкортостана, желающих посетить республику, увеличится в разы.

«Я в этом уверен, и мы заинтересованы в скорейшем открытии нашего аэропорта. Надеюсь, сразу после его открытия появятся и авиарейсы, которые соединят прямым сообщением Уфу и Сухуми», – сказал Аслан Бжания, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Ранее СМИ сообщали, что аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года после ремонта, тендер на который выиграла российская компания.