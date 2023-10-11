 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ СУХУМ – УФА

Новости Среда, 11 октября 2023 19:11
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ СУХУМ – УФА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии уверен, что после открытия Сухумского аэропорта количество туристов из Башкортостана, желающих посетить республику, увеличится в разы.

«Я в этом уверен, и мы заинтересованы в скорейшем открытии нашего аэропорта. Надеюсь, сразу после его открытия появятся и авиарейсы, которые соединят прямым сообщением Уфу и Сухуми», – сказал Аслан Бжания, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Ранее СМИ сообщали, что аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года после ремонта, тендер на который выиграла российская компания.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ БАШКИРИИ ГЕРОИ КОМЕДИИ «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» ЗАГОВОРИЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.